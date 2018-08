Combaten el sargazo en playas de Quintana Roo

Cancún— La primera barrera para contener y desviar el sargazo dentro del mar y evitar que recale en las playas será colocada en Cancún, a la altura de Punta Nizuc, y posteriormente en Tulum, Playa del Carmen y Puerto Morelos, informó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo, informó El Universal.Luego de sostener una reunión con Ricardo Gómez Lozano, coordinador regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), el titular de la SEMA, Alfredo Arellano, dio a conocer que la medida iniciará esta misma semana.El funcionario dijo que, conforme al consenso de centros de investigación, académicos y gobierno, la mejor forma de atender la situación del sargazo es desviarlo y contenerlo en el mar para evitar que llegue a las playas.“El programa implica iniciar esta misma semana con la colocación de la barrera que estará a la altura de Punta Nizuc y posteriormente nos iremos a los municipios de Tulum y Playa del Carmen y continuaremos posiblemente en Mahahual y Puerto Morelos”, expresó Arellano Guillermo.El funcionario indicó que se revisan los flujos y dirección de las corrientes marinas, de las contracorrientes y del viento, para elaborar un modelaje y encontrar las zonas más vulnerables al arribo de sargazo; con base en esa información se colocará la barrera, misma que estarán anclada al subsuelo marino, pero puede ser removida y colocada en otros puntos.Hasta el momento, las cuadrillas dedicadas a la recolección del sargazo acumulan de las orillas de las playas 124 mil 030 metros cúbicos de algas.Por separado, en entrevista con EL UNIVERSAL, el coordinador de la Conap, Ricardo Gómez, detalló que las barreras se colocarán a 45 grados, de forma perpendicular a la costa y fijadas en el fondo marino, dependiendo del sitio y de la corriente.De entrada, estarán fuera de los polígonos de Áreas Naturales Protegidas (ANPs), especificamente, fuera del Parque Marino Nacional Costa Occidental Isla Mujeres Punta Cancún, Punta Nizuc, garantizando que no se afecten arrecifes, ni pastos marinos.La estructuras poseen un flotador y un faldón y son modulares, es decir, cada una mide aproximadamente 30 metros de largo y 65 centímetros de fondo o ancho. Se busca unir cada módulo hasta crear una estructura única de varios kilómetros, explicó el funcionario.Barreras reorientarán sargazo, no lo colectaránEn septiembre del 2015, cuando la cantidad del sargazo hizo crisis, el Grupo Técnico Científico (GTC), comandado por la Secretaría de Marina (SEMAR) e integrado por otras dependencias federales e instituciones de investigación como la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), descartó el uso de barreras de contención similares a las usadas para controlar derrames de petróleo en el mar.Se explicó entonces que dichos dispositivos, proveídos de un faldón dentro del agua, se despliegan mar adentro desde un buque, para impedir la dispersión de combustible, pero no están diseñadas para detener el sargazo, sino derrames de hidrocarburos.Cuestionado sobre el tema, Gómez Lozano subrayó que la diferencia entre esas barreras de contención y las actuales, es que aquellas eran para la recolección o “cosecha” del sargazo en el mar, pero estas son para reorientar o redireccionar su rumbo, colocándose en puntos específicos de inflexión, aprovechando el estudio de las propias corrientes marinas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.