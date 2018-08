Es pobre 53% de menores; maltrato infantil

Ciudad de México– No todos los pequeños crecen en un ambiente saludable, físico ni emocional. En México hay niños que trabajan, algunos por necesidad y a otros los obligan.El Módulo de Trabajo Infantil, elaborado en 2017 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indica que la población de cinco a 17 años es de 29.3 millones de mexicanos; de éstos, 2.1 millones no asisten a la escuela, lo que representa 7.2 % del total de niños que no tendrán la posibilidad de cambiar su vida y están expuestos a la explotación.”Nuestro país tiene grandes deudas con la infancia: la primera, la desigualdad económica, 53% de la población infantil es pobre. Peor si nacieron indígenas, donde ocho de cada 10 son pobres. Tenemos dos millones de niños en pobreza, 4.7 millones de niños en pobreza extrema con dificultad para comer al menos una vez al día”, señaló Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim).De los más de 29 millones de niños mexicanos se estima que 3.2 millones realizaron algún tipo de labor; en total 11% trabaja.Por entidad federativa, Nayarit tuvo la mayor tasa de trabajo infantil, con 19.7%. En contraste, Querétaro tuvo la más baja, con 5.3 por ciento.Alejandra Ortega, de 17 años, originaria de Hidalgo y vocera de Redim, apuntó que las condiciones en que viven niños, niñas y adolescentes son críticas porque sus derechos no son respetados,”Está demasiado olvidada. Damos por hecho que los niños están en una buena situación, cuando no es así (...) hay niños en la calle, hay niños que no tienen acceso a un buen servicio médico”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.