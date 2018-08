Ciudad de México— Ricardo Monreal, futuro coordinador parlamentario de Morena en el Senado, aseguró que el próximo fiscal anticorrupción tendrá un perfil ético, imparcial e independiente.Sin mencionar la posibilidad de alguna reforma legal o constitucional sobre los mecanismos de designación del nuevo funcionario, el político zacatecano insistió en que la Cámara alta tendrá la última."Confío en que al poder legislativo los unirá la misma posición acerca de contar con un fiscal independiente, imparcial con perfil ético e incorruptible, ya que finalmente será el Senado el que lo designe. Creo que lo podemos hacer en consenso y hay que escuchar a la sociedad", expresó.En un comunicado, recordó que el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado a favor de que la Fiscalía Anticorrupción cuente con autonomía y con los instrumentos necesarios para perseguir a quienes incurran en este tipo de delitos."Tendrá libertad para integrar las investigaciones previas. López Obrador respetará al Poder Judicial y si hay evidencias que revelen anomalías, irregularidades o corrupción, dejará que se actúe", expresó.Sin embargo, adelantó que esa institución no será utilizada con fines políticos."No habrá una actitud personal de poner a funcionar todos los instrumentos jurídicos para generar persecución política alguna", aseveró.El ex jefe Delegacional en Cuauhtémoc manifestó que la bancada de Morena, que contará con mayoría en la próxima Legislatura, actuará con pluralidad y respeto a las minorías, escuchando a todos en el Congreso.La 63 Legislatura del Senado no logró alcanzar un acuerdo para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción, a pesar de que realizó dos distintos procesos de selección, por lo que el tema deberá ser resuelto por los nuevos legisladores.Organizaciones de la sociedad civil, colectivos defensores de derechos humanos y empresarios han insistido en la necesidad de una reforma constitucional para garantizar una Fiscalía General autónoma y, en consecuencia, que las especializadas en Anticorrupción y Delitos Electorales también puedan actuar con independencia.Hasta el momento, López Obrador se ha pronunciado en contra de modificaciones constitucionales con ese fin, pero su equipo de colaboradores trabaja con un grupo de organizaciones para explorar opciones de carácter legal que garanticen las exigencias en materia de autonomía, independencia y eficacia de las Fiscalías.

