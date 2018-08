Plantean reducir salario de 687 funcionarios de San Lázaro

Ciudad de México— La diputada electa de Morena, Dolores Padierna, presentó su plan de austeridad, que implica, entre otras medidas, eliminar gastos superfluos, lo que permitirá ahorrar dos mil 752 millones de pesos, equivalentes a 32.6 por ciento del presupuesto autorizado para ese órgano legislativo en 2018.Una de las legisladoras con más experiencia de la próxima bancada de Morena, criticó la manera en que vive la clase política a diferencia de la población general, por lo que propuso una serie de medidas que a su parecer no afectarían el trabajo legislativo.Planteó eliminar la renta de vehículos terrestres, aéreos y marítimos; bajar los salarios a legisladores y a 687 funcionarios de la Cámara baja que perciben más de un millón de pesos anuales.Así como prestaciones a diputados, la compensación garantizada, prima vacacional, ayuda de despensa, seguro de vida institucional, seguro colectivo de retiro, gastos médicos mayores y apoyo económico para adquisición de vehículos.Aclaró que la austeridad no es una "ocurrencia", ni una moda o un slogan de campaña, por lo que se deben eliminar esas prácticas y aplicar el principio de austeridad republicana.La economista y todavía senadora de la República destacó que el principal concepto de ahorro sería la reducción de salarios de los mandos medios y superiores en congruencia con lo señalado en el Artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.Al evidenciar los altos salarios de funcionarios de la Cámara de Diputados, expuso que su secretario general tiene un salario bruto anual de tres millones 789 mil 622 mil pesos; es decir, gana más que un diputado que ocupa una curul por el voto popular, que percibe un millón 918 mil 120 pesos anuales.Además de otras plazas que perciben más que un legislador, como un jefe de la Unidad, con un salario de tres millones 471 mil 766 pesos; el secretario de Servicios/contralor interno (tres plazas de ese nivel), perciben tres millones 298 mil 592 pesos cada uno; director general (17 plazas) con salario de dos millones 884 mil 180 pesos cada uno.También, existen 26 plazas de homólogo a director general con salarios de dos millones 544 mil 957 cada uno; 24 plazas de director de área con dos millones 50 mil 854 pesos cada uno; 24 homólogos a director de área con igual salario entre otros.La economista, quien ha sido diputada local, federal, senadora y que renunció a la coordinación de los senadores del PRD en la actual legislatura para apoyar la campaña de Andrés Manuel López Obrador, propuso que para 2019 la remuneración máxima corresponda a los diputados.De esa forma, la remuneración total neta de los diputados sería de un millón 200 mil pesos anuales, equivalentes a 100 mil pesos mensuales.Dentro de las prestaciones sólo se conservan las aportaciones a la seguridad social y las gratificaciones de fin de año. Se eliminan los seguros de vida, gastos médicos mayores y de separación individualizada.A partir del salario de los diputados se aplica una reducción a los que reciben hasta un millón de pesos al año y cuya reducción no se traslape con los niveles inferiores. Se suprimen los seguros y otras prestaciones distintas a las de seguridad social.De las cuatro mil 47 plazas con que cuenta la Cámara de Diputados, a 687 se les puede aplicar la reducción, ya que su percepción neta es superior al millón de pesos anuales, con lo que se tendría un ahorro de 352 millones de pesos, equivalente a 25.7 por ciento de lo que reciben actualmente.Explicó que en el capítulo 1000 del presupuesto de la Cámara se reducirían honorarios, prestaciones y pagos extraordinarios para un ahorro mil 534 millones de pesos.En el capítulo 3000, que es de compras y consumo, se podrían ahorrar 353 millones de pesos si se deja de arrendar mobiliario, vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres, fluviales, pues "¿para qué queremos un barco?, cuestionó?Según la legisladora, si al presupuesto de la Cámara Baja se le disminuyen las dietas, se suprimen las canonjías, se compacta el aparato y no hay corrupción, porque no habrá, sobre costos, se ahorrarían dos mil 752 millones de pesos.Aseguró que esto es un ahorro moderado, porque hay otras cosas que revisar.Vamos a construir un proyecto histórico en la Cámara de Diputados”, en donde no habrá aviadores y los nuevos funcionarios no ganarán lo que perciben en la actual legislatura".Padierna Luna, quien se menciona como posible coordinadora de la nueva bancada de Morena, aclaró también que respetarán el valor de las minorías que son experimentadas, “vamos a tener oficio político, a dialogar y tratar de convencer, actuaremos con pluralidad, respeto y diálogo".

