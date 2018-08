Ciudad de México— Trabajadores y jubilados de Petróleos Mexicanos (Pemex) exigieron este sábado la renuncia y juicio político para el senador Carlos Romero Deschamps, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM).La petición forma parte de la plataforma del Movimiento Nacional de Transformación Petrolera (MNTP), con la que María de Lourdes Díaz Cruz busca postularse para encabezar la dirigencia sindical."Exigimos la renuncia inmediata de Carlos Romero Deschamps, a quien desconocemos como secretario general del SNTPRM, así como de los secretarios generales de las 35 secciones sindicales que integran el sindicato."Exigimos el juicio político a Carlos Romero Deschamps por enriquecimiento ilícito que lo lleve al encarcelamiento, que se le realice una auditoría a sus cuentas personales; de los secretarios generales en cada sección, así como de las cuentas del STPRM”, dijo Díaz Cruz.La asamblea del MNTP se realizó en el Auditorio Francisco Breña Alvire, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ubicado en la colonia Tabacalera de la Ciudad de México.La aspirante a llegar a la dirigencia de la organización sindical afirmó que se debe aplicar el voto libre y secreto para la elección de dirigentes, ya que el método de elección “a mano alzada” ha servido como mecanismo de presión.Exigimos en las próximas elecciones en las 35 secciones sindicales, el voto libre y secreto, así como la presencia de observadores de derechos humanos nacionales e internacionales."No existen condiciones para realizar las asambleas, debido al hostigamiento, intimidación, querer hacernos firmar a la fuerza a favor de Carlos Romero Deschamps para que se perpetúe”, afirmó la disidente sindical.Díaz Cruz apoyó las afirmaciones realizadas por Rocío Nahle, propuesta para ser la secretaría de Energía por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que no habrá “cacería de brujas” al interior del STPRM.Indicó que el proceso de recuperación de las dirigencias de los sindicatos, para su mejor administración, es una tarea que le corresponde a los propios trabajadores."El gobierno democrático que encabeza Andrés Manuel López Obrador, por supuesto que no va a hacer una cacería de brujas, corresponde a nosotros como trabajadores, organizarnos y solicitar la salida de Carlos Romero Deschamps."Aquí es donde nosotros vamos a apelar a las instituciones, para que se implante la justicia, lo que queremos es justicia en nuestro sindicato de trabajadores petroleros”, indicó.En la plataforma del MNTP también se pide que sean investigados y, en los casos que corresponda, se castigue con prisión a los ex directores de Pemex que hayan cometido irregularidades en su gestión.

