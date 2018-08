'No soy un genio, soy un niño feliz'

Ciudad de México— A sus doce años, Carlos Santamaría Díaz no conoce su coeficiente intelectual y no le interesa, pero ya conoce todos los descubrimientos de Albert Einstein.El futuro estudiante de Física Biomédica de la UNAM no concibe cómo se puede vivir ignorando tanto."Me impresiona que la ciencia rige nuestras vidas pero la mayoría de las personas lo ignoran o no están nada interesadas. No me cabe en la cabeza que tengan un teléfono y que su cámara funcione por el efecto fotoeléctrico, pero ignoren los descubrimientos de Einstein, eso definitivamente me impresiona", dijo Santamaría."Las personas sabemos mucho, mucho, mucho, pero a veces sabemos cosas que no tienen sentido", expresó ayer en conferencia de prensa.Carlos Santamaría, el alumno más joven que ha tenido la UNAM en toda la historia de sus más de 108 años, consideró que en parte esta situación de ignorancia se debe a que el sistema educativo mexicano está caduco."Está caduco por la forma de enseñar; incluso los profesores empiezan a aburrirse de lo que enseñan. Lo que se necesitamos es un sistema educativo que no sea sólo un flujo de profesores a los niños, que los alumnos no aprendan desde un remitente fijo, sino que ellos mismos descubran y entiendan las cosas", afirmó."Dos más dos es igual a cuatro, ¿pero por qué no pueden ser ser cinco? ¿Por qué dos pares de moléculas no pueden reaccionar y terminar con cinco moléculas?", planteó en la torre de Rectoría.El ahora universitario reconoció que no le gusta llamarse a sí mismo "genio" y declaró que prefiere pensarse como un "niño feliz".Además, insistió en que se le debe dar una nueva cara a la educación en la escuela, para que ya no sea sólo un lugar, "con una situación rígida (...) sino que sea un lugar en el que vayas a descubrir nuevas cosas", dijo Carlos.Hace tres años, cuando tenía nueve, el niño cursó un diplomado en la Facultad de Química de la UNAM sobre "Espectroscopía infrarroja" y después, siguió con otros cursos de química analítica, bioquímica y biología molecular.A sus doce años, en el examen de selección de este año, Santamaría consiguió 105 de 120 aciertos y obtuvo un lugar en la Máxima Casa de Estudios.En una multitudinaria conferencia, en la que tuvo que contestar decenas de preguntas y casi sin poder contener la risa a veces, como si se apenara por la seriedad con la que hablaba, Carlos dijo que él ha aprendido la mayor parte de lo que sabe en internet."La televisión y tal vez aún más el Internet, son las mejores herramientas, que por lo menos a mí me han acompañado durante toda la vida".Será el lunes cuando Carlos comience sus clases en la Facultad de Ciencias. Él se dijo afortunado de haber conseguido tres aciertos más que los necesarios para obtener un lugar, y a los miles de estudiantes rechazados de la UNAM de cada año, recomendó no darse por vencidos.Al final de la conferencia de prensa, fue acompañado por sus padres, Arcelia Díaz y Fabián Santamaría, egresados también de la UNAM, quienes dijeron que a la fecha su hijo ha pasado por unas 19 escuelas.Arcelia Díaz se dijo orgullosa de que a los doce años, su niño sea ya universitario."Pero aunque estuviera aprendiendo a brincar me sentiría feliz porque dio su primer salto", afirmó la madre de Carlos.