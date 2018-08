Prevén traslado de piloto a la CDMX

Ciudad de México– Autoridades del Hospital 450 de Durango confían en que el piloto Carlos Meyrán sea dado de alta en las siguientes 48 horas y pueda ser trasladado a la Ciudad de México.En conferencia de prensa, el neurocirujano Jesús Grijalva Flores dijo que desde su internamiento tras el accidente del vuelo 2431, Meyrán fue intervenido quirúrgicamente para tratar una lesión en su columna."Al paciente se le colocaron ocho tornillos en su columna, cuatro de cada lado, dos barras y un cruce entre ellas, y aparte se descomprimió la parte donde (en) la columna se comprimen los nervios", explicó.El neurocirujano añadió que, de manera sorprendente, el paciente pudo sentir sus piernas después de la intervención.Jesús Grijalva también mencionó que el neurocirujano tardará hasta un año en rehabilitarse"Por la evolución que tiene, nos indica que va a ir mejorando. No sabemos qué secuelas vaya a dejar, pero va evolucionando bien", afirmó en conferencia de prensa.Meyrán será trasladado por medio de una ambulancia aérea, aunque hasta el momento se desconoce al hospital en el que será internado a su arribo a la Ciudad de México.Además del piloto, nueve personas más serán dadas de alta en las próximas 48 horas, quienes fueron tratadas por sus heridas tras el accidente de avión.El Secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, afirmó que continúan 10 pacientes hospitalizados: tres en el Hospital San Jorge, cuanto en La Paz, dos en el IMSS, y uno, el piloto, en el Hospital General 450.Sin embargo, esta mañana, el IMSS informó que dio de alta a esos dos pacientes, por lo que quedarían 8 lesionados hospitalizados, que se espera egresen en las próximas 48 horas.Romero reiteró que el traslado a Chicago de la niña con quemaduras que viajaba en el avión siniestrado no fue para buscar atención médica especializada."Las quemaduras no pusieron en peligro su vida, la evolución fue muy satisfactoria. Se fue a la ciudad de Chicago, no para que fuera atendida en un hospital de especialidad de quemados, sino porque son originarios de allá, para seguir su tratamiento como paciente externa", aseguró.Además, las sobrecargos del vuelo AM2431 ya fueron dadas de alta del Hospital Militar.Al respecto, González Romero destacó el trabajo de los cuerpos médicos en los distintos hospitales donde fueron internados los lesionados.En ese sentido, dijo que pese a que el mismo día ocurrió otro accidente en una carretera de la entidad, no se dejó de atender a los heridos de cada hecho."Estos accidentes fueron prácticamente coincidentes, pero en ningún momento se dejaron de atender ni el accidente carretero, ni el accidente de avión", subrayó.Rebasa accidente capacidad de hospitalPor el accidente que sufrió un avión de Aeroméxico en Durango el pasado martes, sumado a un accidente de tránsito que ocurrió el mismo día en la carretera Durango-Parral, el Hospital General 450 de Durango operó al 120 por ciento de su capacidad, aseguró Artemio Ortega, director general del nosocomio.Sin embargo, afirmó, esto no evitó que los lesionados fueran atendidos y tampoco se dejó de brindar atención médica a otros pacientes."El hospital siempre está lleno y en casos como éste, obviamente, se rebasa. Por decir, en lugar de estar a un 100 por ciento, puede decirse que estaba hasta un 120 por ciento de ocupación, pero fue una atención excelente, fue una reacción inmediata", sostuvo.Ortega agregó que ningún paciente pagó los gastos de su atención médica.

