Defiende INE a legisladores plurinominales

Ciudad de México— El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, se pronunció a favor de mantener la figura de los legisladores plurinominales, pues de lo contrario algunos partidos, como el PRI, habrían sido borrados del Congreso tras las pasadas elecciones.Córdova agregó que, a su vez, si no hubiera diputados de representación proporcional, Morena y sus aliados tendrían los próximos años la capacidad de modificar la Constitución sin que hubiera deliberación de por medioEn un foro donde se hizo un balance de los comicios del primero de julio, en las cuales Morena arrasó en todo el país, el consejero indicó que la figura de los diputados de representación proporcional ayudan a mantener pluralidad y equilibrios en el Congreso de la Unión.Señaló que, pese a que fue el partido que más impulsó su desaparición y que incluso recientemente presentó varias iniciativas para lograrlo, el PRI se habría quedado con una bancada de siete diputados si no existieran los plurinominales."El partido que más reiteradamente había venido presentando iniciativas, promoviendo consultas populares, para reducir incluso eliminar la representación proporcional (...) sin la representación proporcional hoy tendría una bancada en la Cámara de Diputados de siete diputados", expuso Córdova."Hoy gracias a la representación proporcional, aunque las cifras aún son preliminares, el PRI va contar con 44 diputados".Córdova, asimismo, expuso que de no existir los plurinominales Morena, el PES y el PT habrían tenido 220 de 300 diputados, lo cual se traduciría en una capacidad de cambiar las leyes sin discusión ni contrapesos.Por ello, Córdova estimó que estas elecciones los plurinominales sirvieron para reivindicar en el sistema político el concepto de los legisladores de representación proporcional."Esos tres partidos tendrían la capacidad, tienen mayoría absoluta, tuvieron una votación arrolladora, pero hoy tendrían la capacidad de cambiar de modificar por sí solos la Constitución", aseveró.Por otra parte, ante la propuesta de Morena de reducir hasta en 50 por ciento el financiamiento de los partidos políticos, Córdova llamó a hacer un análisis serio y responsable.Aunque se manifestó a favor de disminuir el dinero que reciben los partidos, advirtió que se debe diseñar un esquema que evite que éstos tengan que recurrir a dinero ilícito o altas cantidades de dinero privado para fondear sus actividades.El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, coincidió con este planteamiento de Córdova y propuso un modelo que equilibre el financiamiento público con la recaudación privada por parte de militantes y simpatizantes.Además, el fiscal indicó que debe haber nuevos tipos penales en materia de delitos electorales, entre los que deberían estar la falsificación de firmas por parte de aspirantes independientes.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.