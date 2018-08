Ciudad de México– Por mayoría de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) modificó el criterio de interpretación del Artículo 134 de la Constitución que prohíbe la participación en actos partidistas de los servidores públicos en días y horas hábiles y lo consideraron legal para los legisladores.Los magistrados que apoyaron ese criterio -la presidenta Janine Otálora, Reyes Mondragón, Felipe de la Mata e Indalfer Infante-, hablaron de una "renovada interpretación" del Artículo 134 que flexibiliza la participación de los legisladores en eventos proselitistas y mantiene la prohibición para los integrantes del Poder Ejecutivo a todos los niveles, justificado, dijeron, por la diferente naturaleza de sus funciones.También discutieron sobre si la participación de éstos implica o no uso de recursos públicos.Los magistrados que estuvieron a favor lo negaron, mientras los que votaron en contra dijeron que el pago a un servidor en horario laboral es con recursos públicos.La diferencia de criterios para aplicar el Artículo 134 a servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo dividió los votos en una discusión que duró más de tres horas en la sesión pública de este viernes.Los que se opusieron a esa interpretación diferenciada para los servidores públicos -José Luis Vargas, Mónica Soto y Felipe Fuente--, cuestionaron si entre las atribuciones de la Sala está la inaplicación de una parte del Artículo 134 constitucional que no hace distinciones entre funcionarios públicos, o en el otro extremo, si ya se optaba por flexibilizar el criterio, por qué no se extendía a todos los servidores.El cambio de criterio tuvo como base la resolución de un recurso el SUP-REP-162/2018 interpuesto por la diputada federal priista Ana Georgina Zapata Lucero, y otros similares acumulados, en el que se resolvió que en estos casos de legisladores priistas que participaron en actos políticos en horas y días hábiles a favor del entonces candidato del PRI, José Antonio Meade, no violaron el Artículo 134.En ese contexto, los magistrados de la Sala Superior consideraron violatorio de la ley la participación del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, en un spot del PAN a favor del entonces candidato presidencial, Ricardo Anaya.El promocional se transmitió por radio y televisión a nivel nacionalCon esta sentencia votada por unanimidad, los magistrados revocaron la exoneración que sobre este caso había decidido la Sala Regional Especializada al considerar inexistentes las infracciones legales al Artículo 134 constitucional.No obstante, Vargas, Soto y Fuentes, quienes sostuvieron que la prohibición de funcionarios públicos debe ser general y no sólo para el Poder Ejecutivo, anunciaron que incluirán en la sentencia un voto concurrente, con sus razones.Al apoyar ambos proyectos, la Magistrada Presidenta, ponente en el caso de Corral y Mancera, se refirió a las diferentes funciones de los servidores.Un integrante del Poder Ejecutivo, indicó, debe estar separado de cualquier pertenencia o actuación de modalidad política; sin embargo, un legislador sin afiliación partidista es un legislador reducido en sus funciones y en el impacto de sus acciones en la vida local y nacional.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.