Planean quitar sargazo con vallas en QR

Ante la acumulación masiva de sargazo en las playas de Quintana Roo, el Gobernador del estado Carlos Joaquín, adelantó que el pasto marítimo será retirado con vallas, parecidas a las utilizadas por Pemex, para recuperar combustible derramado en el mar.Con esta medida el Mandatario confió en que a más tardar en un mes las playas queden limpias de la alga marina."Hemos venido limpiando las playas desde hace unas semanas buscando que el turismo no se vea afectado, pero la llegada de sargazo es muy fuerte, hay varios proyectos. Por desgracia. no hay muchos resultados conocidos en cuanto a la recolección de sargazo, muchas de las máquinas que están en el mercado no son realmente para sargazo en el mar, son para lirio y en lagunas."Esto provocó la reunión de expertos y revisar los proyectos, los costos no son baratos, que no estaban en el presupuesto, y ahora tenemos la posibilidad de instalación de vallas, tipo como las que se usan en derrames petroleros, en zonas de mar frente a destinos turísticos", indicó Carlos Joaquín en conferencia de prensa en Playa del Carmen.Los proyectos para retirar el sargazo incluyen conocer dónde viene, cuánto viene, desde dónde está surgiendo este sargazo y a qué profundidad."La instalación de las vallas prácticamente será en los siete municipios con afectación en el Estado, no son proyectos para limpiar sólo Cancún o Playa del Carmen", aclaró.El Gobernador no destacó el arribo al Estado de barcos sargaceros para el apoyo de la limpieza."La idea es tener todo un sistema de mantenimiento en el mar y en la playa durante los próximos meses para que evitar que el sargazo llegue y el que llegue pueda ser recogido dentro del agua", añadió.Carlos Joaquín indicó que su gestión cuenta con "un respaldo" presupuestario para atender el problema y que está en trámites con la Secretaría de Hacienda y Medio Ambiente, además de universidades, para atender este problema.Desde junio, el principal destino turístico del País registra los mayores niveles de sargazo, que incluso oscurece el agua, lo que afectó a hoteleros y restauranteros del Estado.Al descomponerse en la zona de playa emite un fuerte olor fétido.

