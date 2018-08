Demandan en EU a Aeroméxico 'por despegar con granizo'

Chicago— Un maestro de origen mexicano y residente en el área de Chicago, en Estados Unidos, que estaba a bordo del avión de Aeroméxico accidentado este martes en Durango demandó a la compañía aérea por negligencia, según documentos judiciales, publicó El Universal.Néstor Martínez, de 43 años, que se encontraba de vacaciones en Durango, alega en los documentos presentados este jueves en la Corte del Condado Cook, en Chicago, que Aeroméxico fue negligente al permitir que despegara el vuelo 2431 en medio de una tormenta de fuertes vientos, lluvia y granizo.El abogado Thomas A. Demetrio, que lo representa, declaró hoy a medios locales que Martínez busca una compensación monetaria no especificada."Se puede despegar con mal tiempo, pero hay que hacerlo de la manera apropiada, y en ese aspecto centramos la demanda", dijo.La demanda fue presentada en Chicago dos días después del accidente, donde 49 personas resultaron heridas, pero no murió ninguno de los 103 ocupantes del avión.Entre los heridos está el sacerdote mexicano Esequiel Sánchez, rector de santuario de la Virgen de Guadalupe, en Des Plaines, cerca de Chicago.Sánchez sufrió la fractura de un brazo cuando el avión, un Embraer 190, de fabricación brasileña, se estrelló cerca del aeropuerto de Durango, apenas despegó y sin haber logrado mucha altitud.La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que investiga las causas del accidente, informó este jueves que ya se inició la remoción de los restos del avión que se accidentó al despegar del Aeropuerto Guadalupe Victoria de Durango.El organismo recordó que el miércoles se recuperaron las memorias no volátiles de la aeronave, grabadoras de voz y datos conocidas como cajas negras, las cuales serán procesadas para la extracción de la información.

