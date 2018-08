Un maestro de Chicago, Illinois, identificado como Néstor Martínez, quien viajaba en el vuelo 2431 de Aeroméxico cuando se accidentó durante el despegue en el aeropuerto de Durango, presentó una demanda contra la aerolínea.La querella es la primera presentada en una corte de Estados Unidos contra Aeroméxico como resultado del incidente, de acuerdo con la firma de abogados Corboy & Demetrio, con sede en Chicago y especializada en querellas por lesiones personales.El avión Embraer 190 se estrelló el martes después de tratar de despegar con mal tiempo. La aeronave, que se dirigía a la Ciudad de México, trasladaba a un total de 97 pasajeros y cuatro tripulantes a bordo, dijo la aerolínea. Ninguna persona murió.Corboy & Demetrio informó en un comunicado que Martínez, de 43 años, profesor y residente de Northlake, volvía a casa después de unas vacaciones familiares.En el momento del accidente, Martínez ocupaba el asiento 15 C, al lado del hombre que tomó el video mirando por la ventana que capturó el choque, precisó el comunicado.“Se puede despegar con mal tiempo, pero hay que hacerlo bien, y sin duda vamos a analizar ese aspecto de este accidente”, dijo el cofundador de Corboy & Demetrio, Thomas A. Demetrio, quien junto con su socio gerente, Robert J . Bingle, y socios Daniel S. Kirschner y Francis Patrick Murphy, representan a Martínez.“Los pasajeros pensaron que el avión explotaría en cualquier momento. Estaban aterrorizados”, dijo Bingle. “La empresa comenzará su investigación sobre qué factor jugó el clima en el accidente”, indicó.La firma de abogados interpuso la demanda ante la corte estatal del condado de Cook en Chicago.Corboy & Demetrio dijo tener “una amplia experiencia en demandas por desastres aéreos”, especialmente accidentes con condiciones climáticas severas, incluyendo el vuelo 4184 de American Eagle que se estrelló cerca de Roselawn, Indiana en 1994, matando a los 68 pasajeros, y el accidente del helicóptero que mató a la estrella de rock Stevie Ray Vaughan y otros miembros de la banda en 1990.“Aunque el clima es a menudo un factor en muchos accidentes aéreos, no es necesariamente una de las causas del choque”, agregó Kirschner. “Más bien, el problema es a menudo cómo la aerolínea monitoreó el clima en sus preparaciones prevuelo, y luego lo corrigió durante el despegue”, explicó.La firma de abogados no precisó en el comunicado qué tipo de reparación del daño busca la demanda y cuál es el monto económico que se quiere como indemnización.Martínez sufrió lesiones en el cuello y un hombro, según Bingle. “Es probable que el daño emocional se manifieste con el tiempo”, dijo Bingle.Otros pasajeros del área de Chicago también viajaban en el vuelo, incluido el sacerdote católico Ezequiel Sánchez, rector en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.