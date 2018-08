'Es Meade decente, bueno y honorable'

Ciudad de México– Un mes después de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador recibió ayer al excandidato del PRI, José Antonio Meade, con quien desayunó.El virtual presidente electo subió a sus redes un video del encuentro en su casa de Tlalpan, que duró alrededor de una hora y media.Ambos excontendientes, que durante la campaña cruzaron acusaciones de corrupción, llamaron a la unión, a la reconciliación y se dieron un apretón de manos.“La nobleza obliga. José Antonio, el domingo 1 de julio, fue el primero también que me habló para reconocer que habíamos triunfado y desearme que me fuera bien, porque de esta manera le va a ir bien al país”, dijo el tabasqueño.El morenista se refirió a Meade como alguien honorable; a su vez, el exfuncionario federal, que lucía una barba blanca, lo felicitó y le deseó suerte.“(Meade) es una persona decente, buena, honorable, ese es mi punto de vista y, además, tenemos los mexicanos que unirnos todos, hay que reconciliarnos, hay que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México; llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país, por eso me dio mucho gusto aquí en la casa recibir a José Antonio”, abundó López Obrador.Cuestionado por la prensa sobre el viraje de su discurso, dado que en la campaña había implicado a Meade en desvío de recursos públicos desde la Secretaría de Hacienda hacia el PRI, declinó responder.También rechazó aclarar si hubo algún ofrecimiento al exabanderado del tricolor para que ocupe un cargo en su Gobierno.“Con lo que está en el video es más que suficiente. Uno es rehén de lo que dice y dueño de su silencio. Amor y paz. Ya fue la entrevista, fue este desayuno, ya ustedes se enteraron. No hay nada secreto, todo es público, ya lo di a conocer”, comentó.Fuentes cercanas a Meade indicaron que un grupo del sector tradicional del PRI se oponía al encuentro, pero el exfuncionario federal aceptó acudir para exaltar la madurez de la democracia mexicana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.