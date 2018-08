Durante esta administración 600 mil niños dejaron de trabajar y se elevó de 14 a 15 años la edad constitucional para que los menores sean empleados, afirmó Roberto Campa Cifrián, secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS).Al participar en la Segunda Sesión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Secretarios del Trabajo (CONASETRA) 2018, Campa Cifrián entregó a los estados las Fichas Estatales del Modelo de Identificación de Riesgo de Trabajo Infantil, elaboradas en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).Campa Cifrián destacó que las fichas PREDICTOR permitirán a cada estado valorar la situación de riesgo en que se encuentra y focalizar acciones y programas para la erradicación del trabajo infantil, toda vez que se analizaron 2 mil 246 municipios para identificar las localidades que presentan mayor probabilidad de riesgo de ocupación infantil no permitida.Según el Modelo PREDICTOR, los principales factores asociados al trabajo infantil en el país, de acuerdo a su grado de incidencia, se generan en hogares donde: las personas menores de edad son de sexo masculino y el jefe del hogar está ocupado en el sector agropecuario.Por otro lado, los factores de protección están asociados a: la escolaridad del jefe del hogar y del cónyuge, el acceso del jefe de hogar a la seguridad social y la asistencia a la escuela de niñas, niños y adolescentes.A nivel nacional, el grupo de municipios con alto riesgo de ocupación no permitida se caracteriza por alta población infantil que se dedica a actividades agrícolas y un elevado porcentaje de población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela.De las 32 entidades federativas, 12 presentan riesgo bajo, 11 riesgo medio y 9 riesgo alto de incidencia de trabajo infantil localizados principalmente en el centro y sur del país.David Arellano Cuán, subsecretario de Previsión Social, detalló que el modelo denominado “Predictor” consiste en la elaboración de parámetros en la entidad federativa con información muy focalizada, incluso en la parte municipal para la identificación de riesgos que podrían propiciar la ocupación de menores en el campo laboral.Daniel Ponce Vásquez, Coordinador de Vinculación, Dependencias y Órdenes de Gobierno del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Secretaría de Gobernación, aseguró que en coordinación con la CONASETRA, se han llevado a cabo agendas de capacitación con perspectiva de niñez, además de generar diagnóstico de la situación de NNA que se encuentran trabajando.Los resultados se obtuvieron con base en información del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2015 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) (STPS-INEGI), de la Encuesta Intercensal 2015 (INEGI) y de registros administrativos provenientes de distintos organismos públicos.El proceso de identificación de riesgo cuenta con las siguientes etapas: determinantes de trabajo infantil; aplicación; caracterización en los territorios y priorizar territorios con política pública.

