Los sedimentos de un lago mexicano contienen algunas de las respuestas sobre el misterio de la caída de los mayas, escribe The Washington Post.Los antiguos mayas, básicamente concentrados en lo que hoy es la península de Yucatán, constituyeron una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Lo mayas fueron de los primeros en construir ciudades. Emplearon la astronomía para desarrollar la producción agrícola, crearon calendarios y utilizaron las matemáticas avanzadas. Pero no obstante todo su progreso, probablemente el imperio maya, construirlo a lo largo de miles de años, se derrumbó en unos cuantos siglos.Los científicos tienen varias teorías acerca de la razón del colapso, entre ellas deforestación, sobrepoblación y sequía extrema. En nuevas investigaciones publicadas el jueves en la revista Science se aborda la sequía y, por primera vez, se sugiere su grado extremo.Al analizar los sedimentos del lago Chichancanab de la península de Yucatán, los científicos encontraron un descenso del 50 por ciento en la precipitación anual a lo largo de más de 100 años, del 800 al mil A.C. Por momentos, se demuestra en el estudio, la disminución llegó a ser del 70 por ciento.Ya se tenía conocimiento de la sequía, pero el presente estudio es el primero en cuantificar las precipitaciones, la humedad relativa y la evaporación en ese entonces. Es asimismo el primero en combinar varios análisis elementales y modelos a fin de determinar los registros climáticos durante la caída de la civilización maya.Matthew Lachniet, profesor de ciencias geológicas en la Universidad de Nevada en Las Vegas, quien no participó en el estudio, señaló que la cuantificación de la sequía resulta importante debido a que ilustra por sí mismo el poder de la cambiante naturaleza del clima natural.“Los seres humanos están afectando el clima. Estamos haciéndolo más cálido y se espera que Centroamérica se vuelva más árida”, dijo Lachniet. “Podríamos terminar con un doble golpe severo. Si se une la desertización por causas naturales con la desertización por causas humanas, entonces la potencia de esas sequías se intensifica”.En la nueva investigación se analizaron los núcleos de los sedimentos, a fin de determinar las condiciones del pasado, usando la tierra antigua como cápsula geológica del tiempo. Cada capa de sedimentos enterrados bajo tierra contiene evidencia de lluvia, temperatura e incluso contaminación del aire. Los científicos pueden analizan capa por capa, año por año, para reconstruir la cronología.Durante los periodos áridos, el volumen del lago se encogería, dijo Nick Evans, estudiante de posgrado de paleoclimatología en la Universidad Cambridge y principal autor del estudio. Al evaporarse el agua, las partículas más ligeras serían las primera en evaporarse, quedando los elementos más pesados.Evans y su equipo esperan que sus investigaciones ayuden a los arqueólogos a comprender la forma en que la sequía pudo haber afectado la agricultura maya en un momento crucial de su historia.

