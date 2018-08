Cierran México y EU 10 capítulos del TLCAN

Washingto— México y Estados Unidos concluyeron hoy con avances la segunda semana del relanzamiento de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC), en la que lograron cerrar otros 10 capítulos, con lo que quedan pendientes solo 10 de los 30 a discusión."Tenemos 20 capítulos cerrados, de 30, pero los demás no son los capítulos completos, sino que falta la definición de un párrafo o el lenguaje específicos", señaló aquí el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, al concluir su reunión con los negociadores estadounidenses.En declaraciones a reporteros afuera de la Oficina del Representante Comercial de la Casa Blanca (USTR), Guajardo explicó que lo que se requiere ahora son las decisiones que se tienen que tomar para llegar a acuerdos.Guajardo abundó que esta etapa de la negociación constituye una combinación técnica-política, "porque mucho del trabajo es una mezcla entre encontrar técnicamente las palabras adecuadas y las decisiones políticas correctas".El funcionario mexicano destacó que ha habido "mucho avance" en el tema automotriz, con lo que anticipó que están cerca de una conclusión.Por lo que se refiere a la denominada cláusula de revisión o "sunset clause", el Secretario de Economía manifestó que el tema no ha sido abordado desde que se inició esta nueva fase de la negociación, la semana pasada.A pesar de las cuestiones pendientes, Guajardo aseguró que se mantiene optimista de que "podemos tratar de aterrizar un acuerdo antes de agosto".Entrevistado por separado, Jesús Seade, representante del virtual Presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró que con los avances logrados, las pláticas han entrado a una parte de definiciones.Comentó que el tema de la cláusula de revisión no ha sido tocado por Estados Unidos, aunque estimó que podría ser analizado la próxima semana."No es que (el tema de la cláusula) esté problemático. No se ha visto. Estamos empezando poco a poco para discutir cómo abordarlo, y otras cuestiones. Estamos llegando al hueso", dijo Seade, quien opinó que lo que ahora toca es que los dos países acerquen posiciones coincidentes."Las cláusulas de revisión, como cualquier instrumento, son discutidas sobre la base de las necesidades, de manera que tenemos que discutir las necesidades y cómo abordarlas. No ha habido progreso, y no puedo especular", apuntó.Sobre la ventana de oportunidad para alcanzar un acuerdo a fines de este mes, Seade sostuvo que esta posibilidad existe, pero insistió en mantener un optimismo cauteloso.Guajardo resaltó que, tras estas dos semanas de pláticas, las dos partes se han acercado a un punto en el que podrán empezar a discutir los temas más complejos y resolverlos de manera técnica."Estamos listos para avanzar en la finalización de los temas México-Estados Unidos, a lo sumo, la próxima semana, de manera que hay buenas probabilidades de que estaremos aterrizando algunos temas", acotó el funcionario.Los equipos volverán a reunirse aquí la semana próxima, aunque falta por definir los días que lo harán.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.