Revocaría Tribunal Electoral multa de 197 mdp a Morena

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) prevé votar este viernes un proyecto de resolución que revoca la multa de 197 millones 46 mil pesos impuesta a Morena por la presunta operación irregular del fideicomiso ‘Por los Demás’, con que el partido dijo haber apoyado a damnificados del sismo del 19 de septiembre.Con ello, el tribunal daría un revés al Instituto Nacional Electoral (INE), pues, de acuerdo con el proyecto de sentencia que plantea el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el organismo no fue exhaustivo en sus investigaciones y no verificó el destino final de los recursos que salieron de ese instrumento financiero, publicó El Universal.Así se daría parcialmente la razón a los alegatos de Morena, que aseguró no tener relación jurídica alguna con el fideicomiso y que por tanto la imposición de la multa fue ilegal.Los magistrados —que trabajaron en comisión para que los siete estuvieran al tanto— discutirán el caso y eventualmente podrían regresar el expediente al INE para que agote las diligencias con el fin de verificar el destino de los recursos que, según resolvió el instituto el pasado 18 de julio, fueron ingresados, administrados y también entregados a personas vinculadas a Morena.Por ello, el INE concluyó que el partido vulneró el esquema de fiscalización y operó un modelo de financiamiento paralelo.Las investigaciones realizadas por la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE —tras recibir una queja del PRI— determinaron ese vínculo entre el partido y el fideicomiso, pues el entonces líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, hoy virtual presidente electo de México, anunció su creación, e informó que fue avalado por el Consejo Nacional de esa fuerza política y rindió informes de su evolución.Derivado de solicitudes de información a autoridades bancarias, fiduciarias y fiscales, la UTF concluyó que durante los 11 meses que operó el fideicomiso éste recibió 78.8 millones de pesos y reportó egresos por 64.4 millones de pesos en 169 cheques de caja.Aportaron 12.5 millones de pesos legisladores o candidatos de Morena, y de las 70 personas que recibieron cheques y los cambiaron por efectivo —y por tanto no rastreables, según el INE— 56 tienen relación directa con ese partido: 39 están en su nómina, 12 son parte de órganos directivos, ocho son militantes y nueve son candidatos.Fue por todo ello que el INE consideró la existencia de una relación indisoluble entre Morena y el instrumento financiero, misma que a juicio de los magistrados no estaría comprobada por la falta de exhaustividad en las investigaciones, razón por la que se propondrá revocar la multa.

