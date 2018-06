Ciudad de México— México era un lugar desconocido para Manuel Antonio Cano Pacheco, de 19 años. Sus padres lo trajeron a Estados Unidos sin visa cuando él apenas tenía 3, narra una historia de The Washington Post.En 2015, calificó para el programa de Acción Diferida para Personas que Llegaron durante su Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), la iniciativa para proteger en forma temporal a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos cuando eran niños. Cano Pacheco obtuvo su estatus protegido y, con éste, permiso para trabajar, de acuerdo con Inmigración y Aduanas (ICE).Pero luego fue declarado culpable por dos cargos menores de drogas. Con los fallos se anuló su protección del DACA y, en 2017, ICE lo arrestó. Hace dos meses, ante las altas probabilidades de ser deportado, Cano Pacheco decidió regresar a México. Unos agentes deportadores de ICE lo escoltaron hasta que cruzó la frontera.En vez de graduarse de preparatoria en Des Moines, Iowa, Cano Pacheco volvió a un país con violencia al alza donde casi no conocía a nadie, ni a sus parientes, dijo Alejando Alfaro Santiz, un pastor de Iowa que conoce a la familia.En mayo, tres semanas después de llegar a México, Cano Pacheco fue asesinado en el estado de Zacatecas. Lo degollaron cuando estaba comprando comida con un conocido de su primo, dijeron familiares y amigos al Des Moines Register.“Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo al periódico Juan Verduzco, un amigo de Cano Pacheco en la preparatoria. Su familia no cree que él fuera el objetivo del ataque, pero piensa que éste tuvo que ver con alguna pandilla, dijo Alfaro Santiz.Shawn Neudauer, un vocero de ICE, reiteró que Cano Pacheco no fue deportado. Solicitó su salida voluntaria, misma que se le concedió, después de ser declarado culpable de dos delitos menores adicionales en Iowa, incluyendo manejar intoxicado.La salida voluntaria no incluye las sanciones de una deportación formal. A Cano Pacheco se le puso escolta para regresar a salvo hasta la frontera en Laredo, Texas. Al cruzar, fue turnado a funcionarios mexicanos.Independientemente de las circunstancias en las que llegó a México, el deceso de Cano Pacheco resalta los peligros que numerosos inmigrantes afrontan al regresar a México y América Central.El Gobierno no monitorea lo que sucede con los deportados, mientras que a menudo las familias de los deportados muertos se abstienen de hablar públicamente.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.