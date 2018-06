Ciudad de México— Este sábado, Andrés Manuel López Obrador, candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia, inició una gira de tres días por el estado de Chiapas.En el municipio de Pichucalco y acompañado de Rutilio Escandón Cadenas, candidato a la gubernatura de Chiapas, así como de candidatos a los diferentes puestos de elección locales y federales, López Obrador se refirió al apoyo del expresidente Vicente Fox a Ricardo Anaya, luego que se diera a conocer un video donde se le vincula a este último con presuntos actos de lavado de dinero."Qué bien que ya se definió Fox, nada más le falta agarrar la matraca, ya va echando porras, si a Anaya, y que se apure porque no van a ganar y Fox ya no va a recibir su pensión de 5 millones de pesos mensuales y no es venganza es justicia. Salinas también debería hacer lo mismo, apoyar a Anaya", expresó el candidato presidencial.López Obrador acusó a Vicente Fox de orquestar un presunto fraude en su contra en las dos elecciones federales pasadas, y señaló que en estos comicios el PRI y el PAN no lograron llegar a ningún acuerdo."Quién sabe qué le hizo Anaya a Peña, porque hay ruptura y ahora anda diciendo Anaya que va a meter a la cárcel a Peña. Está el pleito a todo lo que da. Nosotros amor y paz, ojalá y resuelvan sus asuntos de manera pacífica y no nos metan a nosotros", manifestó el político tabasqueño."Había dicho que iba a apoyar a Meade, abandona a Meade y ya se va con Anaya, es un mercenario de la política (Fox)", señaló Andrés Manuel López Obrador.El candidato presidencial visitará ocho localidades de esta entidad durante su estancia por el estado.El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos historia, Andrés Manuel López Obrador, de paso por la ciudad de Villahermosa, Tabasco, expresó que su triunfo el próximo primero de julio “ya es irreversible”.El candidato presidencial tabasqueño fue recibido en la terminal aérea por los candidatos a la gubernatura de Tabasco y Chiapas, Adán Augusto López Hernández y Rutilio Escandón Cadena.López Obrador indicó que, aunque le metan dinero a la elección para “torcer la voluntad no podrán operar algún fraude”."Sí, pero ya no pueden, es mucha la ventaja. No quiero presumir, por eso no quiero dar el dato”, dijo.- ¿No avizora un fraude electoral aquí en Tabasco?- No, no, no, en ninguna parte porque es bastante la diferencia. Estamos a nivel nacional más de 2 a 1, ni uniéndose todos los candidatos, lo digo sin presumir, de manera respetuosa, nos alcanzan, ya es irreversible el triunfo.