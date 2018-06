Ciudad de México— Las autoridades educativas gastan cuatro veces más en evaluar a los maestros que en su formación, advirtió Mexicanos Primero.Según datos del organismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de la Coordinación Nacional de Servicio Profesional Docente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y autoridades locales han gastado en promedio 2 mil 124 pesos en la evaluación de cada maestro desde 2015, cuando inició el proceso previsto en la reforma educativa.En contraste, en el mismo periodo han invertido 486 pesos anuales en promedio por maestro para su desarrollo profesional docente.Así, a tres años de la puesta en marcha de la evaluación docente, se ha evaluado a 343 mil 569 maestros con un presupuesto de 729 millones 908 mil pesos invertidos por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, el INEE, las autoridades educativas locales y la SEP.En los tres años se han gastado mil 527 millones 500 mil pesos en capacitar un millón 47 mil maestros.A pesar de que se ha priorizado la evaluación, ésta tiene un avance lento y no será posible terminar el proceso antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.Según autoridades educativas, aún faltan al menos tres años para poder evaluar al millón de maestros del sistema profesional docente.Aunado al gasto desigual detectado por Mexicanos Primero, expertos en educación advirtieron que no se están ejerciendo todos los recursos aprobados para la capacitación de los maestros, una de las prioridades de la reforma educativa.Para Fiorentina García, investigadora en educación, este Gobierno priorizó la comunicación de la reforma educativa por encima de otros rubros."El dinero subejercido se cambia de bolsa, cambia de objetivo", alertó en entrevista."No es un subejercicio de una vez, es un subejercicio sistemático que pone al descubierto la contradicción entre el discurso y los hechos, y por eso se abren las rendijas para las críticas hacia la forma en que se ha implementado la reforma educativa", afirmó, por su parte, Marco Fernández, especialista del Tecnológico de Monterrey."Al mismo tiempo, vemos los sobrejercicios groseros en la publicidad de la reforma educativa, entonces, no es solamente una mala administración de cómo se ejercen los recursos, sino que las prioridades claramente no están donde deberían estar", externó el también investigador de México Evalúa.

