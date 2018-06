Tenía candidato asesinado discurso anticrimen

Coahuila— Durante sus cuatro años como Alcalde, Fernando Purón Johnston se definió como un funcionario que buscó mejorar la seguridad de Piedras Negras, además de tener un discurso contra el crimen organizado."Odio a Los Zetas, odio a Los Zetas", declaró a finales del 2017 a un medio local."Los odio, los odio, por lo que hicieron aquí, porque lo que hicieron ha generado que la vida de muchos nigropetenses a los que quiero y estimo nunca va a volver a ser iguales. A ellos (los Zetas) los odio y los combato frontalmente con la mano firme y con el puño cerrado y no les tengo miedo".En otra entrevista, acusó de relaciones con el narco al Alcalde panista de Nuevo Laredo, Enrique Rivas.Luego de un doble asesinato ocurrido en noviembre del 2017 en la ciudad, Purón se congratuló por la muerte de dos delincuentes."Ese tipo sembraba el terror aquí, extorsionaba", dijo en relación a uno de los occisos, "yo estoy muy contento, son dos malandros menos para la ciudad, lo siento por sus familias".Purón no estuvo exento de problemas, el 29 de febrero de 2016 amanecieron pintados en bardas de Piedras Negras, amenazas de muerte en su contra, una de ellas en el Panteón Municipal, misma que fue cubierta con pintura por empleados municipales."Purón, en 2 años te vamos a mochar la cabeza", decía uno de los mensajes pintados en 2016.El ex Alcalde de Piedras Negras fue atacado por un asesino solitario.En el video de una cámara de seguridad que circuló anoche se aprecia al candidato despedirse de algunas personas tras participar en un debate, luego camina hacia su vehículo y de pronto, un hombre de complexión robusta cruza la banqueta hacia él y sin más, saca una pistola y le dispara en la cabeza.De manera extraoficial, se comentó que un escolta de Fernando Purón resultó herido al intentar detener al asesino.En un video grabado momentos después del atentado, el candidato a Diputado local del Frente, el ex Alcalde de Acuña, Evaristo Lenin Pérez Rivera, dijo que a partir de ese momento suspendía su campaña política, a la vez que pedía garantías de seguridad para todos los candidatos.El candidato al Senado por Morena, Armando Guadiana Tijerina, recordó que un día atrás, en Torreón, él y otros candidatos exigieron seguridad al Gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme.Riquelme prometió justicia por el asesinato de Fernando Purón."Quiero manifestar mi condena y repudio por el artero atentado que la noche de este viernes costó la vida a un gran coahuilense", expuso en un comunicado."Me solidarizo con sus familiares y amigos y comprometo todo el esfuerzo de mi Gobierno para localizar a los responsables de este crimen y llevarlos ante la justicia".Dijo que en su gestión como Alcalde de Piedras Niegras, entre 2014 y 2017, Purón transformó la ciudad, se distinguió por su férreo combate a la delincuencia y fue factor fundamental para que Coahuila recuperara la paz."He instruido a las Fuerzas de Seguridad del Estado a que en coordinación con las autoridades ministeriales lleven a cabo una investigación expedita para esclarecer estos hechos", manifestó.En señal de duelo las actividades de todos los candidatos del PRI en Coahuila, serán suspendidas este sábado, luego del asesinato de Fernando Purón Johnston, quien fue ultimado la noche del viernes al salir de un debate en la ciudad de Piedras Negras.El Partido Revolucionario Institucional, repudió el atentado que sufrió el abanderado a diputado federal y se solidarizó con sus familiares y amigos.Matan a candidato del PRI en Piedras Negras, Fernando PurónDemandó a las autoridades el esclarecimiento de los hechos y el castigo para los responsables del expresidente municipal de Piedras Negras.Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Comité Directivo Estatal, recordó a Purón Johnston como un ejemplo de servidor público, quien transformo Piedras Negras y quien distinguió su combate a la delincuencia durante su gestión como alcalde.

