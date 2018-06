Ciudad de México— El presidente del PRI, René Juárez Cisneros, manifestó que pese a la consternación e irritación que hay en el tricolor por el asesinato del candidato a diputado federal, Fernando Purón, esto no pone en riesgo la elección del primero de julio."No creo que esté en riesgo (la jornada)", afirmó Juárez Cisneros después de que ayer ejecutaron en Piedras Negras, Coahuila, a un candidato de sus filas."Pero sí tenemos que hacer un llamado a los candidatos de todos los partidos a que construyamos un discurso que permita la reconciliación, la armonía, la paz, que evite la confrontación", manifestó en San Luis Potosí.Destacó que es necesaria, importante e impostergable la condición de tranquilidad y paz para poder emitir el voto el primero de julio."Es muy lamentable que acontezcan este tipo de hechos, repudiamos este artero crimen para nuestro amigo y por supuesto que hemos venido desde ayer exigiendo a las autoridades esclarezcan este crimen y se castiga a los culpables", señaló.Consideró que una ruta de violencia y confrontación no es buena para México ni es bueno para el proceso electoral."En esta última etapa estamos pugnando, así lo hemos hecho siempre", agregó, "porque se dé en un clima de respeto, de armonía, de conciliación."Para que la gente pueda salir a votar en libertad y decidir quién sea el próximo Presidente de México".Dijo que la política no debe ser confrontación."Estamos en contra de quienes hacen llamados, incitación, a la violencia, a la confrontación, a la desunión, queremos la paz", manifestó."Por supuesto rechazamos cualquier expresión de violencia, en cualquiera de los aspectos que se den."La violencia verbal genera violencia física, esperemos que en esta última etapa del proceso se lleve de manera normal y tranquila".

