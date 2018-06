Suspende El Bronco gira por Coahuila tras crimen de candidato

Por cuestiones de seguridad, el candidato independiente a la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, canceló una gira programada para este domingo a Monclova, Coahuila, luego de que ayer fue asesinado el candidato a diputado Fernando Purón (PRI) en la Universidad Autónoma de Coahuila, publicó El Universal.“Mañana tenía un evento programado en Coahuila lo vamos a cancelar por problemas que tienen en Coahuila, no queremos ir a provocar (un problema)”, aseguró luego de sostener un encuentro con simpatizantes en el lienzo charro Santa Rosa de este municipio.Rodríguez Calderón lamentó y condenó asesinato del aspirante a diputado por la coalición Todos por México (PRI, PVEM, y Panal), acaecido ayer al término de un debate en el Auditorio de la Universidad en la ciudad de Piedras Negras.“Es lamentable que saliendo de un debate, los candidatos estén sin protección, la seguridad que tiene evidentemente una condición electoral no se está dando, es lamentable lo que le pasó a este candidato y evidentemente el área de seguridad de todos los Estados tiene que proteger a cualquier persona no solo a los candidatos”.El gobernador de Nuevo León con licencia hizo un llamado al secretario de Gobernación y a los partidos políticos a que se reúnan de inmediato y determinan con precisión los riesgos a los que están expuestos todos los candidatos.“Los partidos tienen que reunirse con el secretario de Gobernación, para preciar los riesgos de todos los que somos candidatos, yo estoy aquí y la seguridad no se ocupa, porque todos estaos tranquilos, pero hay zonas en los que hay problemas donde la gente pueda tomar decisiones que no son adecuadas”.

