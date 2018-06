A diferencia de 2006 y 2012, los medios de información están actuando con mucho profesionalismo, afirmó el candidato de Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, tras sostener que en esta campaña, los medios “han actuado con objetividad, oportunidad y no han actuado de manera tendenciosa”, publica La Jornada.En la plaza conocida como La Pérgola, dijo en entrevista, que esto se debe a que los ciudadanos quieren mejor información, y se debe también a “las benditas redes sociales”, es que antes no había, ahora esto ayuda a que haya más equilibrio. “No me ataca Milenio, ni Televisa, tampoco Azteca, ni Proceso, ni tampoco, El Universal y La Jornada”.Dijo que es bueno que el Instituto Nacional Electoral (INE) esté investigando la guerra sucia a través de llamadas telefónicas, “aunque sabemos que todavía están hablando a los teléfonos denostándonos, se “trata de una campaña montada que cuesta muchísimo dinero para estar hablando a los teléfonos”.Después de presidir un mitin con miles de simpatizantes provenientes de municipios como Tingambato, Taretan, Ziracuaretiro y de pueblos de la Meseta Purépecha, dijo que el INE debe informar quién está pagando esa campaña negra vía telefónica, y no debe ser difícil porque la mayor parte del sistema telefónico lo tiene Telcel. “Espero se siga la pista de las llamadas, que haya resultados y no se siga con esa guerra sucia”, reiteró.En torno al cierre de campaña en el estadio Azteca, Obrador comentó que habrá un festival artístico, “pero les debo el repertorio, se están confirmando compromisos y verificar que algunos artistas no estén ocupados esos días.

