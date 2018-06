Emite EU alerta por activista mexicano

Mexicali— El activista Jorge Benítez López, integrante del colectivo Mexicali Resiste, indicó que la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta contra él, sin que se le hayan explicado los motivos.Debido a esa alerta, Benitez López fue retenido este jueves desde las 14:20 hasta alrededor de las 19:00 hora local por autoridades estadounidenses, al intentar cruzar con su visa a Caléxico, California, desde Mexicali.Al ser repatriado, explicó que el Gobierno de EU le quitó su visa.Dijo que la autoridad estadounidense no le dio detalles sobre por qué había sido retenido.Benitez intentó cruzar a EU para comprar gasolina, como lo hace varias veces a la semana, pero esta vez lo dirigieron a una segunda revisión del puerto y ya no pudo salir."Me dijeron que había una alerta de la Embajada de EU contra mí y que tenía que preguntar desde México por qué estaba ese aviso", indicó.El colectivo Mexicali Resiste inició una lucha social por defender el agua de Baja California desde el 2017.Esa lucha incluye la oposición a la empresa transnacional Constellation Brands, que producirá cerveza en Mexicali para llevarla a California.El vocero del colectivo, León Fierro Reséndiz, fue aprehendido y pasó 20 días en prisión, fue liberado el pasado 23 de mayo y, como activista, se encuentra bajo protección.Mexicali Resiste informó que interpreta esta acción como una represalia política "orquestada" por el Gobierno de Baja California.Cristo Rey Barbontín, quien acompañaba este jueves a Benitez López a EU, indicó en entrevista que una oficial de migración de EU pidió sus visas en el puerto fronterizo conocido como "garita nueva" en Mexicali."Revisó los documentos y dijo que íbamos a pasar a segunda revisión, donde esperamos por 20 minutos, simplemente le piden a Benitez que ponga sus manos detrás de su cuerpo, no lo esposan, y lo llevan hacia otro inmueble", comentó.

