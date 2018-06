¿Qué piensan los presidenciables sobre la comunidad LGBTTTI?

Ni en sus plataformas políticas, ni a lo largo de las campañas electorales, los cuatro candidatos a la Presidencia de la República han expresado con claridad su postura a favor o en contra del tema de la comunidad LGBTTTI, publicó El Universal.A menos de un mes de la elección, te decimos lo que han dicho respecto al tema Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya Cortés, José Antonio Meade Kuribreña y Jaime Rodríguez Calderón.El hablar sobre el matrimonio homosexual y hacer propuestas para esta comunidad se ha convertido en un tema controversial durante las campañas de los candidatos presidenciables.En las plataformas electorales de cada aspirante, todos tocan diversos temas como seguridad, empleo, educación, economía, corrupción, pero no se declaran a favor o en contra de las preocupaciones de la comunidad LGBTTTI.Andrés Manuel López ObradorEl candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, cuenta con un Plan de Nación donde ha presentado sus propuestas para gobernar a México, pero en el documento no se menciona ni una vez el tema LGBT, matrimonio gay, ni temas de sexualidades no heteronormativas.En distintas entrevistas, ha mencionado que “yo soy dirigente de un movimiento donde hay católicos, evangélicos, no creyentes; yo tengo que consultar la opinión de todos”.Pero su partido se encuentra en coalición con el Partido Encuentro Social (PES), caracterizado por su ideología de extrema derecha y por conformarse por grupos evangélicos.Además el pasado 23 de abril en su visita a la sede del Episcopado, Obrador señaló que de ganar las elecciones pondrá a consulta popular las leyes sobre el aborto y el matrimonio entre homosexuales.“Estos temas delicados los someteremos a consulta popular”, dijo a obispos y arzobispos del país.En su diálogo con los estudiantes del Tec de Monterrey, el tabasqueño respondió que sobre el matrimonio igualitario hay “libertad”, pero no manifestó una respuesta afirmativa como lo demostró con la eutanasia.Ricardo Anaya CortésComo todos los candidatos, Ricardo Anaya, de la coalición por México al Frente, cuenta con una plataforma electoral y un planteamiento de los temas que desarrollará en caso de ganar la Presidencia.Sus pilares principales son la economía y el combate a la corrupción, pero no se encuentra ninguna propuesta en relación al matrimonio igualitario, ni la a comunidad LGTB.En una visita reciente a la Universidad Iberoamericana, dijo que estaría dispuesto a ir a la boda si alguno de sus hijos asumiera ser gay.Al conformar la coalición entre PAN, un partido de derecha, y el PRD, un partido de izquierda, se olvidaron del apoyo histórico del Sol Azteca a las banderas de diversidad sexual y concretaron su coalición.Anaya declaró “me pronuncio en contra de cualquier forma de discriminación, sí a las libertades y sí a la tolerancia”, el 2 de febrero un mitin en Monterrey, Nuevo León.Aunque el candidato no ha manifestado abiertamente su apoyo, el PRD compartió en su twitter “no podemos imaginar un México sin derecho al matrimonio igualitario o sin maternidad libre y voluntaria para las mujeres. Esto es parte de la agenda de nuestro partido”.José Antonio MeadeEl candidato de la coalición Juntos por México, en su programa de gobierno tampoco toca los intereses de esta comunidad; en el documento no se menciona ni una vez la palabra gay, trans o LGBT, sus principales propuestas son el combate a la corrupción y la igualdad de género.Sin embargo durante su paso por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) manifestó ante una iniciativa enviada al Congreso de la Unión, que podría brindarse apoyo a familiar emergentes de matrimonios homosexuales, pero la iniciativa se rechazó por los legisladores en ese entonces.Además este candidato demostró, durante un acto de pre campaña en Nuevo León, su postura cuando se negó a tomarse una foto con la bandera de arcoiris donde expresó “tampoco así”, cuando le pidieron sostenerla y fotografiarse.Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”El candidato independiente sí ha introducido temas de la comunidad LGBT en su programa electoral.Su documento cuenta con un apartado de equidad de género donde señala que “la homofobia debe atacarse desde la raíz” y propone un plan de sensibilización a los funcionarios de la administración pública e impulsar la protección de los derechos humanos de la identidad de género.Sin embargo. Lo bronco le gana pues ha declarado en reiteradas ocasiones que apoya el modelo de la familia tradicional, “creo en el principio de la familia, creo en el matrimonio, no en las otras “zonceras”, no creo en las otras cosas, el matrimonio es hombre y mujer, punto”.Durante el primer debate en el INE el candidato respondió “me he casado tres veces”, al ser cuestionado sobre el matrimonio homosexual.