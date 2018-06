Pactan por mejorar la seguridad nacional

Playa del Carmen– La percepción de inseguridad que vive nuestro país es consecuencia de su propio desarrollo, que también tiene efectos negativos, dijo hoy el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, durante la clausura de los trabajos de la XIX Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.Navarrete Prida explicó que México ha vivido tres transiciones: una demográfica, una epidemiológica y una democrática.“En menos de un siglo, México pasó de ser un país eminentemente rural a ser uno eminentemente urbano y ello derivó en un cambio en el ámbito de la salud pública, pues las principales causas de muerte ya no son las infectocontagiosas, sino las crónico-degenerativas y en lo que a la transición democrática se refiere, hoy en día la alternancia es una constante. Lo anterior se ve acompañado por un fenómeno global que es el del tráfico de drogas”, abundó.Por tanto, ya no se vive como antes, “tenemos un problema de planeación del desarrollo”, dijo. En ese sentido, el funcionario se pronunció por seguir con estar reuniones para determinar, “con una alineación institucional seria y clara”, cómo enfrentar los nuevos retos de México en el siglo XXI.El comisionado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Renato Sales Heredia resaltó que uno de los primeros objetivos de esta conferencia es impulsar la coordinación de las dependencias encargadas de la seguridad pública del país.Precisó que con esta se cierra el ciclo de las reuniones regionales en las que han intercambiado opiniones, han dialogado y determinado acuerdos que deberán ser atendidos para encontrar soluciones de raíz para los problemas de inseguridad que enfrenta México.Hizo referencia a la discusión en torno al tema del mecanismo de control de confianza e indicó que se han enfocado en cómo lograr que sea una herramienta eficiente, objetiva y útil para los fines del Sistema Nacional de Seguridad.“También, en la agenda de necesaria y urgente dignificación de la función policial hemos acordados rendir tributo, homenaje, a los policías que pierden la vida en el ejercicio de sus funciones”, agregó.Finalmente aseveró que “la seguridad no es un fin, es un medio para el ejercicio de nuestros derechos, de nuestras libertades y en una democracia no hay una más importante que la de emitir nuestro voto”.Por ello, “nuestra responsabilidad como Estado es precisamente que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad en la jornada electoral que se avecina”, indicó Sales Heredia.

