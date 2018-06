Ante estudiantes de la Ibero, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dijo que se “mocharía la mano” si el INE comprueba alguna irregularidad en su campaña.Durante un foro en la Universidad Iberoamericana, los estudiantes cuestionaron al gobernador de Nuevo León con licencia por la investigación que lleva a cabo el INE por triangulación de recursos hacia su campaña, uso de funcionarios públicos para la recolección de firmas y credenciales falsas.-“¿Si llegarán a comprobar su fraude, se mocharía su mano?”, le preguntó José Francisco.-“Si, mira yo no soy culpable, pero si lo soy, me las mocho, punto. Con mucho gusto lo haría para demostrar que en Mexico hay hombres honestos. No tengo miedo a eso porque se que tengo la razón”.Durante el foro, Rodríguez Calderón defendió sus candidatura y reiteró que no declinará por ningún otro aspirante.Reconoció que como gobernador se equivocó al llamar “gordas” a las mujeres embarazadas y que incluso atendió una recomendación que le hizo la comisión estatal de derechos humanos.No obstante, evadió dar una repuesta sobre la adopción de parejas del mismo sexo, pues dijo que no era el momento y lo que dijera sería usado en su contra.A su salida del auditorio, El Bronco recibido arengas de apoyo, pero también expresiones de rechazo.“¡Fascista! ¡Misógino! ¡Machista”, le gritaron al aspirante presidencial, quien entrevista rechazó que se un macho o misógino. “No soy machista, soy bronco, a lo mejor me expreso duro, pero les pido una disculpa si eso se entendió”.También fue abordado por un par de alumnos de la normal de Ayotzinapa, quienes con pancartas, le pidieron que se pronunciara sobre la verdad en el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Guerrero.“No solo hay que crear una Comisión de la verdad, sino qué hay que decir la verdad. Yo estoy con ustedes, yo soy víctima, y no para que voten por mi, sino porque así lo siento”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.