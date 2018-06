Será 2018 el más violento en 20 años, pronostican

Ciudad de México— El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) pronosticó que este 2018 será aún más violento que el año anterior, pues se prevé que la incidencia de homicidios y feminicidios incrementará en 6.88 por ciento con respecto al año anterior, publicó SinEmbargo.“México pasa por una de las peores crisis de violencia en los últimos 20 años. No sólo no logramos avanzar sino que seguimos perdidos en una ruta que nos hace pensar que las cosas no van a mejorar”, indicó Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional.De acuerdo con SinEmbargo, el análisis se dio a conocer durante la presentación del Estudio de Incidencia de Delitos de Alto Impacto en México.“Es bien sabido que el año anterior terminó con la mayor tasa de homicidios. Lamentablemente pensamos que esta situación se verá repetida en 2018 y se verá incrementada”, con lo que será el peor en dos décadas.El estudio prevé que el homicidio doloso, más el feminicidio, subirán este año en una tasa de 6.88 por ciento con respecto al 2017.“Aquí pensamos que el año cerrará en una tasa 22.21 a 23.29 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes y una tasa de 25.4 a 27.6 victimas por cada 100 mil habitantes”, detalló Rivas para el sitio digital SinEmbargo.Recordó que en 2017 se registró una tasa de 23.82 víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes, es decir, que creció 26 por ciento con respecto al 2016.“No podemos pronosticar que veremos un cambio de comportamiento en el inicio de la disminución del homicidio doloso”, abundó.Además, el ONC observó que se mantiene el problema en la clasificación del homicidio culposo: “hay casos que se registran como culposos pero hay ciertos aspectos que nos hacen penar que pudiera ser doloso”, agregó.

