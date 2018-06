Ciudad de México— Padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 exigieron al presidente Enrique Peña Nieto que exprese públicamente la voluntad del Gobierno de acatar el fallo del Poder Judicial que ordena crear una Comisión de la Verdad sobre el caso.En conferencia de prensa, los padres de los estudiantes vistos por última vez en Iguala, Guerrero, destacaron también que el informe que presentó ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que la investigación tiene muchas deficiencias."Señor presidente, Enrique Peña Nieto, le pedimos, le exigimos, que acate la resolución del Poder Judicial ya que ustedes mismos me decían que todas las resoluciones del Poder Judicial iban a ser cumplidas", declaró Mario César González.En tanto, Felipe de la Cruz, vocero de los padres, dijo que se trata de una sentencia que debe ser acatada."Hoy no es una recomendación de instituciones internacionales, como la CIDH o la ONU, hoy es una sentencia de un juez mexicano y que tiene que acatarla", sostuvo.Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, remarcó que en más de tres años y medio los familiares de las víctimas ya no confían en el Gobierno federal, por lo que es necesaria una expresión pública del Mandatario de su voluntad de acatar la sentencia.Los padres rechazaron aceptar los 500 mil pesos que la sentencia plantea como indemnización y advirtieron que si los inculpados salen libres por tortura será responsabilidad de la Procuraduría General de la República (PGR).

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.