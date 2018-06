Pagan 'Zetas' a derechohumanistas en Tamaulipas

Tamaulipas— El Cártel de ‘Los Zetas’ en Tamaulipas realizó pagos de 80 mil pesos semanales a diversos integrantes de organismos de Derechos Humanos en la entidad, principalmente en el municipio de Nuevo Laredo, para la promoción de denuncias en contra de los elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (SEMAR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por supuestas desapariciones de personas.De acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/VEITA/073/2015 que se inició el 23 de marzo de 2015 con la detención de Ramiro Pérez Moreno, alias el ‘Ramas’, señala directamente al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, de recibir semanalmente 5 mil dólares para esconder a integrantes de la organización delictiva en sus oficinas, realizar movilizaciones en contra de las Fuerzas Armadas e interponer denuncias contra los elementos militares.Las declaraciones de Ramiro Pérez Moreno, alias el ‘Ramas’, ‘7-4’, o ‘El Rama’, jefe de Plaza de Nuevo Laredo, sucesor directo de Omar Óscar Treviño Morales, ‘Z-42’ y/o ‘L-42’, detenido el 4 de marzo de 2013 en Nuevo Laredo, están sustentadas con los testimonios de Carlos Norberto Hernández Quilantar, alias el ‘Pato’, jefe de Plaza de Nuevo Laredo y Humberto Eleuterio Gutiérrez Martínez, alias el ‘Sonrics’, jefe operativo de la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas.Durante su declaración ante el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Pérez Moreno detalló el pago directo al presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo por incomodar a la SEMAR.“La Marina no se la iba acabar con Raymundo Ramos, el licenciado del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, ya que a él le cubre la cantidad de 5000 (cinco mil) dólares cada semana, para que promueva denuncias en contra de la Marina y de otras Fuerzas Federales y que no tarda en manifestarse en las instalaciones que tienen en la base de operaciones en el campo de beisbol la Marina”, dijo.El ‘Ramas’, acusado y procesado por haber ejecutado a más de 32 personas, además de delincuencia organizada, secuestros, extorsiones y contrabando en los municipios de Villa Unión, Guerrero, Hidalgo y Coahuila, así como la transferencia de drogas a Estados Unidos y armas a México, agregó en su declaración la protección que les brinda Raymundo Ramos en Nuevo Laredo.“Otra de las funciones de Raymundo, es la de esconder a personas de Los Zetas en sus oficinas, ya que es el único lugar donde regularmente las Fuerzas Federales no ingresan, porque inmediatamente les hace un escándalo”, mencionó.Agregó que la intención de las manifestaciones que se realizan en el municipio, utilizando a familiares de supuestos desaparecidos, “es con el fin de presionar al Gobierno federal para que se retiren las Fuerzas federales”.Dentro de los desaparecidos que presentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) con información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos mujeres en Nuevo Laredo de febrero al 16 de mayo del presente año, 14 denuncias fueron presentadas por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas.De estás 14 denuncias presentadas, tres corresponden a Dafny Tamara Báez desaparecida el 3 de febrero del presente año en las calles de Jesús Carranza y Zaragoza, César Eduardo Samaniego, quien desapareció el 8 de mayo, cuando manejaba su auto Ford Mustang por el bulevar Paseo Colón y Glarifo Vázquez Hinojosa desaparecido el 7 de marzo.Estás tres personas en sus perfiles de redes sociales, tienen fotografías posando con armas de grueso calibre, droga, aparatos de radiocomunicación e incluso chalecos tácticos y se dicen pertenecientes al Cártel del Noreste.

