Arrastran a perro hasta matarlo en Hidalgo

Ciudad de México— La Unidad Canina de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo mantiene indagatorias por el sacrificio de un perro labrador, el cual fue lazado por dos sujetos, quienes viajaban en una camioneta y con la cual arrastraron al animal por varios metros hasta que murió.De acuerdo con la dependencia, los hechos ocurrieron en el municipio de Atotonilco El Grande, localidad ubicada a unos 40 kilómetros de Pachuca.Según un video en poder de la corporación, dos sujetos a bordo de una camioneta fueron quienes participaron en el sacrificio del animal. Uno de ellos (el copiloto) lo amarró desde el interior de la unidad y después el vehículo arrancó para arrastrar al animal y sacrificarlo.Las autoridades informaron que se tuvo conocimiento del caso por la propietaria del animal, quien tuvo acceso a un video de seguridad privada de una vivienda en la que se documentó la acción.Pobladores de Atotonilco El Grande afirmaron que los presuntos responsables serían dos hermanos, a quienes desde que ocurrieron los hechos ya no se les ha visto en la región.Además de este caso, en el municipio de Zempoala, se investiga un caso de grave maltrato animal, luego de que un perro fue mutilado de sus orejas por haber atacado ganado.En junio de 2015, dos empleados de la tienda + Kota, en su sucursal de plaza galerías, en Pachuca, protagonizaron un violento caso de maltrato animal, el cual fue exhibido en redes sociales y por el cual se realizaron protestas que derivaron en el cierre de la sucursal por al menos una semana.El mayo pasado se dio a conocer, en redes sociales, un video muestra el momento en el que dos personas que viajan en un automóvil arrastran a un perro bajo la lluvia por calles de Puebla."¡Amigo fiel! Perro cuida a borracho que duerme en la calleLa persona que graba el momento pide a los ocupantes del vehículo Toyota Avanza que metan al perro porque "se viene mojando”, pero el automovilista y el copiloto se niegan a hacerlo."¡Mete al perro, mete al perro al carro guey! No se detienen, no quieren meter al perro, placas UAM-5976, no mete al perro y deja que se moje”, comenta la persona que graba el video."¡Mete al perro! Le estoy diciendo que metan al perro y no quieren meterlo. El perro viene lastimándose, el perro ya no puede. ¡Mete al perro, ya no puede caminar!”, agrega.Al final de la grabación, y tras pedir el apoyo de otro automovilista para cerrarle el paso al vehículo que trae arrastrando al perro, el conductor de la Toyota se detiene y un joven baja de la unidad para dirigirse a la banqueta junto con el perro.

