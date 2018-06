Respalda Congreso al Ejecutivo en aranceles

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión emitió un pronunciamiento de apoyo unánime al Ejecutivo federal en la aplicación de aranceles y otras medidas no arancelarias a productos de Estados Unidos, en respuesta a los gravámenes aplicados por ese país al acero y aluminio mexicanos.La decisión del órgano legislativo incluye su respaldo a la solicitud de México a Estados Unidos para iniciar un proceso de consultas ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) sobre las injustificadas tasas arancelarias que fijó el gobierno de Donald Trump.Indicó que está de acuerdo en que los aranceles a productos estadounidenses se mantengan hasta que el gobierno federal estime que Estados Unidos ha dejado de aplicar las tasas arancelarias repudiadas en la sesión de este martes de la Comisión Permanente.El presidente de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, Héctor larios Córdova (PAN), al presentar el dictamen respectivo, dijo que Donald Trump "es ofensivo, se ha ensañado con México y nos ha usado para su beneficio particular". En el caso de los aranceles, se trata de una acción contra el mundo, con la que "se pega un balazo en el pie".México ya aplica aranceles que tienen un impacto político con productores afectados y que son electores republicanos que estarán molestos con su presidente, señaló Larios.Las bancadas de las fuerzas políticas fijaron su postura sobre la decisión arancelaria de Donald Trump, lo cual consideraron como el inicio de una guerra arancelaria contra el mundo, que afecta también a los vecinos de Estados Unidos, esto es, México y Canadá.El diputado Arturo Huicochea Alanis (PRI) lamentó que con estas medidas proteccionistas y agresivas contra México, "Donald Trump deshonra al pueblo y a la historia de Estados Unidos, por sus embates viscerales, que han tenido una respuesta del gobierno de México madura en la defensa de la soberanía nacional.El diputado Agustín Rodríguez Torres (PAN) señaló que los aranceles impuestos la semana pasada son una represalia en la renegociación del TLC trilaleral, que ya impactó con 3% en el tipo de cambio del peso frente al dólar.Rodríguez Torres saludó la pronta respuesta del gobierno de México a la decisión proteccionista estadounidense, y previno que esos aranceles pueden ser el preámbulo de un impuesto a la industria automotriz, sector que representa un tercio de las exportaciones del país.El panista llamó a Trump "a dejar a un lado la mezquindad y que rectifique las medidas tomadas contra los vecinos y el resto del mundo", y llamó a que los sectores de México continúen "caminos de unión y eficacia y lograr competitividad ante el mundo globalizado".A su vez, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes (PT-Morena) propuso solicitar al Ejecutivo que México convoque a una cumbre global de comercio justo y libre, que haga frente a la guerra de aranceles que ha desplegado Donald trump. Sin embargo, la idea se desechó en la discusión del tema.Esta guerra comercial de Estados Unidos al mundo, dijo Fernández Fuente, representa un regreso de 40 años del comercio internacional, y ante ello una respuesta aislada, convencional, como la que ha emprendido México es insuficiente.La senadora Angélica de la Pela Gómez (PRD) acusó que la agresión de los aranceles contra México es consecuencia de empoderar al entonces candidato Donald Trump, y que será con otros interlocutores, después del 1 de julio, cuando la relación bilateral se restablezca. Mientras "hay que apechugar", dijo.Por ahora no hay manera de que haya otras condiciones "ya nos tomaron la medida, al gobierno, a la cancillería, a la Secretaría de Economía".El senador Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM) pidió que en el tema no se incluyan aspectos electorales, y defendió el papel del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en la cuestión de los aranceles.Antes, el diputado Juan Romero Tenorio (Morena) dijo que el ataque de aranceles se dio en un contexto de debilidad del Presidente y de resultados en materia económica de desempleo y crecimiento insuficiente.Flores Ramírez dijo que en Estados Unidos hay preocupación en sectores afectados por la respuesta arancelaria de México, y hay legisladores republicanos que tienen dudas sobre las medidas y efecto de las medidas de Trump.El diputado Romero Tenorio dijo que el momento ocurre con un Ejecutivo sin legitimidad, delibitado, carente de posibilidad de acciones mas fuertes, y que se ocupa en dar una respuesta coyuntural.Macedonio Tamez Guajardo (MC) consideró que Trump es un presidente primitivo e ignorante, ante el cual México responde con vocación de comercio, de fronteras abiertas.Josefina González Luna (Nueva Alianza) dijo que Estados Unidos necesita del comercio con México y las medidas arancelarias que aplicó tienen el sentido de presionar a los mexicanos en la renegociación del libre comercio, y se pronunció por no ceder y responder en defensa de los intereses nacionales.Abel Cruz Hernández (PES) deploró que las medidas de Trump generan inflación y pérdida de empleos, y ante ello la respuesta de México "ayudará en el corto plazo", y en sí mismas no son la solución a los daños que resentirá el país. Remarcó que "esta guerra comercial hace más incierto el TLC".

