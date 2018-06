Ordenan arrestar a Javier Duarte por desaparaciones

Ciudad de México— Un juez de Veracruz ordenó hoy la aprehensión de Javier Duarte por su supuesta implicación en la desaparición forzada de al menos 15 personas.De acuerdo con fuentes gubernamentales se trata del mismo caso por el que ya fue acusado el ex secretario de Seguridad Pública Estatal, Arturo Bermúdez Zurita, y su subsecretario José Nabor Nava Holguín.La Fiscalía de Veracruz obtuvo el mandato de captura por el delito de desaparición forzada de personas y solicitará a través de la PGR la autorización del Gobierno de Guatemala para cumplimentarle la aprehensión al ex gobernador.Según las normas internacionales en materia de extradición, por el llamado principio de especialidad, el país requirente no puede fincarle acusaciones penales a un acusado sin el aval o permiso del país requerido.Un total de 19 ex policías, incluidos altos mandos, que laboraron en la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en el sexenio de Duarte han sido detenidos por la presunta desaparición forzada de al menos 15 personas, entre ellos dos mujeres y un menor.Según la acusación de la Fiscalía de Veracruz, los mandos detenidos son responsables de haber implementado una política que llevó a la captura, sin órdenes de aprehensión, de presuntos criminales, para después torturarlos, ejecutarlos y desaparecerlos.La cúpula policial de Bermúdez, acusado además por el Gobierno de Veracruz de ser un testaferro de Duarte, utilizó la Fuerza de Reacción y de Operaciones para las ejecuciones extrajudiciales.En febrero de este año, Javier Duarte comunicó al responsable de la Procuraduría General de la República estar a su disposición para declarar sobre el caso de las supuestas desapariciones forzadas que asegura le trata de imputar "injustificadamente" la Fiscalía de Veracruz.Duarte hizo sus escritos a la Fiscalía veracruzana luego de que un juez vinculara a proceso por desaparición forzada a 19 ex elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, entre ellos a Bermúdez Zurita.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.