Ciudad de México– La organización Amnistía Internacional (AI) urgió al Gobierno federal a cumplir la sentencia histórica que dictó un tribunal federal sobre el caso Ayotzinapa, en la cual se ordena la creación de una Comisión de la Verdad."Es imperativo que el Estado cumpla de buena fe con las órdenes del tribunal", consideró Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de la organización internacional."Esta determinación judicial asume correctamente que las víctimas son un actor central en los procesos de verdad, justicia y reparación y que su participación constante enriquece y facilita la investigación de los casos y el acceso a la justicia".Para AI, la decisión del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito en Tamaulipas podría significar un cambio sustancial en la forma de investigar graves violaciones a los derechos humanos en México, pues reconoce, entre otras cosas, que en el País no hay una Fiscalía independiente.La sentencia, destacó, establece que la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes ha sido defectuosa y no ha tomado en consideración las líneas de investigación adecuadas."Parece quedar demostrada que la teoría del caso de la Procuraduría, referida al supuesto asesinato e incineración de los estudiantes en un basurero en Cocula, es poco creíble y que es mantenida solamente a costa de ignorar las pruebas y alterar la evidencia", agregó Guevara Rosas."La reacción inicial de la Procuraduría de manifestar públicamente su desacuerdo con la sentencia en vez de establecer una ruta clara para su cumplimiento hace pensar que el gobierno de México no ha entendido su responsabilidad en la investigación y sanción en este caso de graves violaciones de derechos humanos".Amnistía Internacional hizo énfasis en que la sentencia coincide y toma en cuenta los hallazgos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

