Marchan en Sonora y CdMx por víctimas de guardería ABC

¡ABC, nunca más! gritaron sobre Paseo de la Reforma y hasta el Zócalo los padres de los niños que murieron el 5 de junio de 2009 en la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, publicó El Universal.A nueve años del incendio, los papás exigieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al poder judicial que se garantice la impartición de justicia. “Que se tome en cuenta el contexto de impunidad de nueve años, no descansaremos, olvidar a nuestros hijos es imposible”.La marcha que estaba programada para iniciar a las 16:00 horas arrancó hasta las 17:00 porque los papás esperaron a que ciudadanos se sumaran a la marcha y ayudaran a cargar los 49 retratos de los niños que murieron en 2009.Su paso por Reforma fue silencioso, hasta que llegaron al antimonumento de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en donde hicieron pase de lista, pidieron justicia y que se les presente con vida.Sobre avenida Juárez se empezó a escuchar ¡ABC, nunca más! y los papás y familiares pidieron al Estado no lucrar con la muerte de sus hijos. Entrando a la calle 5 de mayo, Abraham Fraijo, papá de la niña Emilia quien murió hace 9 años gritó los nombres de los 49 menores de edad, después de cada uno se escuchó: “¡no debió morir!”.Frente a Palacio Nacional, Abraham dijo que como cada año realizaron una marcha para exigir que el Estado haga justicia; recordó que la Guardería ABC ofrecía servicio subrogado y que después del incendio se percataron de que no cumplía con las medidas de seguridad para garantizar el bienestar de los niños.A nombre de todos los familiares de los menores, Abraham Fraijo demandó a la PGR y a la Procuraduría Estatal que consoliden el proceso: “queremos acciones penales sólidas, que el IMSS cumpla con su deber en atención del daño sin obstáculos burocráticos, que los culpables paguen en prisión y que la CEAV realice una verdadera reparación del daño”.Este año el contingente avanzó hasta la Suprema Corte. Ante las puertas del recinto, Roberto Zavala Trujillo, papá de Santiago, una de las 49 víctimas, pidió que se respete la recomendación que emitió desde 2009 la CNDH y que se emita una sentencia en contra de los responsables de la muerte de sus hijos y todos aquellos que quedaron lesionados.Globos, banderas rosas y azules, mantas, lonas, pancartas y camisetas con las fotografías de los 49 menores fallecidos en el incendio de la guardería ABC, son la triste escena de la marcha encabezada por padres y familiares de las víctimas para exigir justicia a 9 años de la tragedia.El contingente salió a las 18.00 horas (tiempo del Pacífico) desde las ruinas de lo que era la estancia infantil subrogada por el IMSS, ubicada en las calles Mecánicos y Ferrocarrileros, de la colonia “Y” Griega, ubicada al sur de la ciudad.Con una temperatura ambiente de 40 grados centígrados, 71 infantes de entre 9 y 12 años, sobrevivientes de la tragedia, también marcharon y a gritos exigieron justicia. La mayoría de ellos tienen lesiones internas en los pulmones por inhalación de tóxicos.La marcha continuó hacia las escalinatas de la Universidad de Sonora, donde se realizó un evento para honrar la memoria de los menores. Luego del pase de lista, los padres reiteraron su protesta contra las autoridades por omisión en el castigo a los responsables. A la fecha no hay detenidos.

