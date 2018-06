Ciudad de México— Con el hashtag #YoTeAMLO, lanzaron una nueva canción a favor del aspirante presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador.El el vídeo publicado en YouTube se puede observar al interprete, Fernando Rivera, llamando a "cambiar la dirección" en las proximas elecciones del 1 de julio."Pero esta canción es un poco más que una canción: es un llamado a la conciencia y a la memoria; un llamado urgente a definirnos y a leer este momento de nuestra historia con amor y compromiso, y a reivindicar la alegría que nos hace cantar y bailar y crear y vivir", describió Riviera en la publicación original."Hicimos esta canción porque creemos que AMLO debe ser el próximo presidente de la República. Me parece también que su proyecto cultural es el más estructurado e incluyente. Y no es un cheque en blanco, ni implica dejar de exigir ni de ser críticos".Aseguró que se trata de un primer paso para detener el saqueo y la masacre cotidiana a la que nos han llevado los gobiernos priistas y panistas, y para permitirle a millones de mexicanos recuperar la esperanza y el horizonte."Es darnos la oportunidad de tomar otra ruta, porque evidentemente la que hemos tomado no funciona. Nada va a cambiar por arte de magia, pero tenemos que aprender a ceder el paso y dejar pasar a todos los “Méxicos” que somos"."Porque “la esperanza no se cansa y la alegría no se enfría”. #YOTEAMLO #AMLOVE"Beatriz Gutierrez Müller, esposa del Candidato y otros simpatizantes de Morena compartieron en redes sociales el vídeo.

