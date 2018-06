Niña de 2 años muere tras estar encerrada en un auto durante dos horas

Una niña de dos años murió en La Paz tras presuntamente permanecer encerrada sola,a bordo de un automóvil, durante dos horas, publicó El Universal.Los padres de la menor llegaron hacia las 16:00 del domingo al área de Urgencias del Hospital Juan María de Salvatierra y, según los primeros reportes del personal médico, la menor tendría una hora de haber fallecido.Un vecino que auxilio a los padres narró que cargaban a la pequeña en brazos gritando por ayuda, por lo que los llevó a bordo de su vehículo al hospital cuando la menor ya había fallecido.De acuerdo con versiones extraoficiales, los padres de la menor no se habrían percatado de que se encontraba en el vehículo, hasta que al no verla comenzaron a buscarla.La Procuraduría General de Justicia confirmó esta mañana la muerte de la niña y refirió que se abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades.Fuentes de seguridad indicaron que pudiera acreditarse un homicidio por culpa u omisión de cuidado y los delitos que resulten, pero estos pueden cambiar en el transcurso de la investigación.El cadáver de la menor fue entregado a una tía y no a los padres.De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en las últimas 24 horas se registró una temperatura máxima de 38.9 grados centígrados. La dirección de Movilidad y Transporte de La Paz inició una campaña a propósito de las altas temperaturas: “¡Aun con las ventanas abajo, no los dejes en auto!”, se lee en la publicidad y subraya el riesgo de que los menores sufran golpes de calor.

