Ciudad de México— La Auditoría Superior de la Federación (ASF) debe informar respecto del despido de Muna Dora Buchahin, ex directora General de Auditoría Forense, y de los demás cambios de funcionarios de primer nivel que se han registrado en ese órgano fiscalizador, señalaron distintas organizaciones no gubernamentales.A través de un comunicado, las organizaciones indicaron que Buchahin fue removida de su cargo a pesar de estar al frente de una de las áreas clave de la ASF, la cual puso al descubierto presuntas redes de corrupción que desviaron más de 7 mil millones de pesos.Además de Buchahin, señalaron, también fueron relevados de su cargos el titular de la Unidad de Gasto Federalizado, Salim Arturo Orci Magaña, y del Auditor de Cumplimiento Financiero, Javier Pérez Saavedra, quien se desempeñó como auditor interino."Preocupa que, hasta ahora, no se cuenten con elementos del conocimiento de la opinión pública y de los legisladores que permitan fundar y motivar las remociones que se han realizado al interior de la ASF."Es fundamental la certidumbre jurídica en este rubro para evitar especulaciones que mermen la labor de la Auditoría como integrante clave de los esfuerzos institucionales del Estado mexicano en contra de la corrupción", indicaron.El 1 de junio pasado, a través de una carta, Buchahin dio a conocer que sin explicación y de manera sorpresiva le habían solicitado su renuncia.Respecto de los señalamientos que el actual auditor de Cumplimiento Financiero, Gerardo Lozano Dubernard, ha hecho respecto de que el despido de Buchahin estuvo motivado por un presunto conflicto de interés, las organizaciones pidieron a la ASF informar sobre esta acusación."De ser este el caso, la ASF debería informar también si inició una investigación al respecto y también si, derivada de ésta, encontró alguna irregularidad bajo la Ley General de Responsabilidades Administrativas vigente. No es un asunto menor y debe quedar claro si se consumó o no un potencial conflicto de intereses", indicaron.Las organizaciones que firman el comunicado son Transparencia Mexicana, Fundar, México Evalúa, Ethos, Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Oxfam México.

