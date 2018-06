Ciudad de México– Tras condenar la agresión que sufrieron ayer en Jalisco elementos de la Secretaría de Marina, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que no existen motivos ni causas para generar o legitimar violencia contra las instituciones de nuestro país.Como presidente de la República condeno estos hechos, los lamento profundamente, rechazamos este nivel de violencia y más cuando se trata y se atenta contra una de las instituciones pertenecientes a nuestras Fuerzas Armadas que dan la vida sus elementos todos los días por proteger a nuestra nación.”Dejo esta expresión de rechazo categórico a lo ocurrido ayer en Ciudad Guzmán, Jalisco porque me parece que refleja de alguna forma parte de este sentimiento que hemos dejado se extienda en el ánimo social cuando de verdad no hay motivos ni ciertos ni objetivos que den lugar a tales hechos”, advirtió.Al conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, el primer mandatario recordó que México es un país de instituciones, una nación que después de una lucha intestina liberada a principios del siglo pasado entre hermanos ante el caos y la desigualdad que prevalecían, logró conformar instituciones bajo un ambiente de paz y armonía, así como oportunidades para el desarrollo.”Hechos violentos como este debe llevarnos a hacer una auto reflexión de qué está ocurriendo porque no podemos dejarnos llevar por enojos, por agravios, por resentimientos, por cualquier razón o cualquier motivo que haya en cualquier persona, a veces legitima o a veces no tanto para generar violencia”, agregó.En el Parque Nacional Desierto de los Leones y acompañado de los gobernadores de Oaxaca, Chiapas y el jefe de Gobierno capitalino, el presidente Peña Nieto reconoció el papel que han dado las Fuerzas Armadas en favor de la sociedad y particularmente los marinos que se la rifan por México.No merecen, en ningún caso puede haber espacio para la violencia y menos cuando se afecta y se lastima a una institución tan querida como son la de los integrantes de nuestras fuerzas armadas.”Aquí hago un llamado respetuoso para que como mexicanos respaldemos, nos adhiramos y expresemos solidaridad hacia nuestras fuerzas armadas que se la rifan y juegan y dan su vida por cuidar y preservar a nuestro país”, subrayó.Durante el evento, el presidente Peña Nieto promulgó la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable y firmó 10 Decretos de Reserva de Agua.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.