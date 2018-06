Ciudad de México— Por miedo a la inseguridad que se vive en el estado, 13 candidatos a diversos cargos de elección popular solicitaron a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) de Tabasco protección especial, sin embargo solo a cinco se les ha otorgado este beneficio al concluir con todo el proceso, publicó El Universal.En entrevista, el titular de la SSP, Jorge Alberto Aguirre Carbajal, detalló que existe ocho aspirantes que hicieron la petición ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) pero fueron requeridos para que justificaran la solicitud ante la dependencia a su cargo, sin embargo no han acudido, razón por la cual no se les puede atender.“Nosotros le marcamos para que se presenten ante la SSP para que se les pueda proporcionar la custodia que solicitaron pero hasta el momento no; les hemos marcado infinidad de veces y no han acudido al llamado”, indicó.Aguirre Carbajal, mencionó que quienes que no han acudido a concretar la petición hecha ante el organismo electoral son los aspirantes a presidentes municipales del PRD-PAN-MC, Ana Luisa Castellanos de Paraíso y Rafael Acosta León de Cárdenas; por Morena-PES-PT, María Asunción Silvan Méndez; del PES, Darinel López Acosta por Cárdenas; Cristóbal Alvarez Brown por Macuspana y Miltón Lastra Valencia por Balancán y del PRI, Maria Eugenia Zurita Cortes quien busca la alcaldía de Jalapa.A quienes sí se les ha otorgado custodia especial para estas campañas electorales son: al candidato a diputado local del PVEM, Francisco Celorio y a la alcaldía de Centro, Ady García López; por el PRI a presidente municipal de Teapa, José del Águila Beltrán; por el PRD-PAN-MC a la abanderada a diputada local, Zoila Margarita Isidro Pérez y el candidato independiente a la presidencia municipal de Cunduacán, Jesús Abraham Cano González.“El convenio que realizó el IEPCT fue con la Secretaria de Seguridad, no fue con los municipios; no se puede dar seguridad del municipio, el convenio esta con la secretaria. Ellos vienen a la secretaria, les generamos una cita, en cuanto nos llega el oficio al día siguiente los estamos citando y ya hablan conmigo y se les asigna la custodia”Jorge Aguirre Carbajal, explicó que el número de elementos de seguridad que se les esta brindando depende si es para presidente municipal se le otorgan hasta tres; sí es para candidatos a diputado son dos, insistiendo que todos los aspirantes tienen las puertas de la dependencia abiertas, para que acudan a concluir el trámite.El titular de la SSP, insistió en que ha informado a las autoridades electorales de quienes son los candidatos que ya traen guardia especial.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.