Torta de tacos de suadero causa sensación en redes sociales

Ciudad de México— De los productores de La Quesadilla Sin Queso...De suadero, al pastor, bistec, con tortilla de maíz o de harina, todos hemos comido un taco, pero ahora en Ixtapaluca, Estado de México, se preparan las tortitacos... que consiste en un bolillo relleno con 4 tacos...Miguel Durán, taquero, explica:"Inspiración, inspiración, esto era de un cliente que llegaba con sus bolillos y me decía póngale el taco adentro y así llegaban los clientes y así decía hágame uno igual y así realmente se fue haciendo una cadena hasta ahorita".En un puesto de lámina, en la calle Hidalgo del fraccionamiento Los Héroes, don Miguel ha empezado hacerse famoso, luego de que apareciera en las redes sociales por lo raro de sus tortitacos."Vino un cliente hace poco y tomo las fotos y me dijo no lo van a creer y lo subieron al face y ahora es noticia para todo mundo".Desde hace cuatro años vende la rara combinación de tacos en torta, por lo que ahora llegan de diferentes partes de la entidad e incluso de otros estados, como Anuar que viene de Guerrero."Ya ve que en redes sociales está circulando lo de las tortas de taco y no me quise quedar atrás y vine a probarlas... ricas, muy deliciosas, las recomiendo con todo lo que llevan""Vienen de varias partes, vienen de Neza, de Iztapalapa, de Naucalpan así de Chalco, de San francisco Coatepec".Desde que apareció en redes sociales, ahora lo que más le piden son tortitacos que tiene un costo de 34 pesos, por cuatro tacos dentro de un bolillo, por lo que llega a vender más de 100 en solo unas horas por las noches.Diego Castillo, comensal, apunta acerca de la nueva experiencia gastronómica capitalina:"La combinación de la tortilla y el pan sabe muy rica y es muy diferente a la torta normal y a un taco; es la combinación que le da el señor Miguel".

