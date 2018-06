Cuida así a tus 'perrhijos' para evitar un golpe de calor

Ciudad de México— Con estos días de intenso calor, los perros y gatos también pueden sufrir afectaciones a su salud como el denominado “golpe de calor” o “Shock calórico”, por ello la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), detalla cómo debe ser el cuidado de los animales de compañía.El “golpe de calor” o shock calórico, es el aumento de la temperatura corporal que rebasa la capacidad corporal para disminuirla lo que puede ocasionar problemas de oxigenación, hepáticos renales y nerviosos, informó el Médico Veterinario Zootecnista, Rafael Sandoval Flores, responsable del servicio de Mascotatel en Medicina a Distancia.Existen algunos factores predisponentes como las razas braquiocefálicas, por ejemplo: bóxer, bulldog, pug, gatos persas, o razas con pelaje abundante y con sobrepeso, sin embargo, esto no exenta a ninguna raza a presentarlo, señaló.Aunado a ello, existen condiciones que provocan el “golpe de calor” en perros y gatos, como que se encuentren en lugares cerrados o con poca ventilación, sin acceso a agua, sombra o corrientes de aire.*Jadeos constantes*Sequedad en nariz*Ojos rojos (conjuntiva)*Dificultad para respirar*Orina muy concentrada*Mucosas azules*Convulsiones*Desmayos*Sangrado por orificios naturalesEn caso de notar las anteriores afectaciones:*Recostar al perro o gato en un lugar fresco*Enderezar su cuello de manera que pueda respirar sin dificultad*Aplicar compresas con agua fría en la zona de las ingles, vientre y nuca, si es posible mojarlo por completo*Ventilar con corrientes de aire directas al cuerpo*Ofrecer agua abundante*Mantén a tu perro o gato en un lugar con sombra, ventilado y con acceso a agua.*Evita realizar recorridos de paseo o actividad en horarios de temperatura muy elevada, lo cual lo previene de lesiones en los cojinetes plantares.*No lo dejes encerrados en vehículos, cuartos sin ventilación o en azoteas.*Si tu mascota es de pelaje abundante, mantenlo siempre cepillado y limpio, recortalo si es necesario, pero no demasiado ya que éste actúa como protector solar.Dejar baldes de agua en banquetas, jardines o parques en intención de ofrecer agua, no sólo para perros o gatos en situación de calle sino también a aves.

