Londres, Inglaterra– Miembros de la comunidad mexicana en Reino Unido, indignados por la presencia de Karime Macías en Londres, decidieron repartir en los buzones de las casas de los residentes de la Mansión Willbraham, el vecindario de lujo donde habita la esposa de Javier Duarte, una carta con la leyenda: "Se busca, Karime Macías de Duarte", informa El Universal.La misiva, que va acompañada de tres fotografías, una de ellas de Karime con todos los miembros de la familia, y el teléfono de Interpol, donde piden a la gente reportarla "si la han visto".En el texto se lee: "Javier Duarte, exgobernador del estado mexicano de Veracruz, ha sido atrapado en Guatemala después de robar alrededor de 3 mil 300 millones de pesos (unos 188 millones 596 mil dólares) del dinero público. Su gobierno se robó dinero que era para la Cruz Roja, los hospitales públicos, las escuelas, etc. Su esposa, coludida, y quien tenía pleno conocimiento acerca de dónde provenía el dinero, huyó a Londres, y ahora es vecina de ustedes. Vive en el No. 10 de Willbraham Place. Esta mujer participó plenamente de la red de corrupción que ella y su esposo entretejieron. No sólo se robaron dinero público. DIERON MEDICINA FALSA A NIÑOS CON CÁNCER, reemplazando sus quimioterapias con agua destilada. La Interpol la está buscando. Si la ve, llame al tel. +33472447163 (sic)".La carta forma parte de la acción tomada por miembros de la comunidad mexicana en Reino Unido, entre la palpable la frustración, el enojo, el repudio y la impotencia, según tuvo constancia El Universal en diversos encuentros.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.