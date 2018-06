Renuncia secretario de Jalisco tras atentado

Guadalajara— Luis Carlos Nájera Gutiérrez de Velasco salió ayer del gabinete jalisciense. El gobernador Aristóteles Sandoval confirmó la salida del secretario del Trabajo y exfiscal general luego de un atentado en su contra, en lo que llamó un acto de responsabilidad.“Se desprende de la intención de esta organización delictiva de insistir en su objetivo de atentar contra la vida de Luis Carlos. Esto lo hemos obtenido a través de datos de inteligencia que han sido proporcionados por autoridades federales”, comentó el gobernador.El funcionario estatal no quería dejar su cargo argumentando que los criminales no deberían tener esa victoria, sin embargo, ahora reflexionó al priorizar la seguridad de las personas a su alrededor.“Tras una reflexión personal y familiar es el hecho inobjetable de que su sola presencia representa un riesgo para quienes le acompañan en el desempeño de sus funciones y la población en general, ante esta situación y en un acto que yo estimo de profunda responsabilidad y vocación de proteger y servir a su comunidad es que me ha manifestado su determinación de dejar el cargo como secretario del Trabajo”, dijo en conferencia el gobernador.Aristóteles Sandoval indicó que a la brevedad informará quién se quedará en este cargo.El 21 de mayo pasado el funcionario sufrió un atentado en su contra, sobrevivió, aunque con heridas de esquirla en su mano izquierda, pero hubo dos personas muertas, cuatro civiles y tres elementos de la Fuerza Única lesionados.Durante la persecución de los agresores un hombre resultó muerto tras recibir una bala pérdida y en otros hechos vinculados a la reacción de criminales fueron incendiados camiones del transporte público, ahí resultaron quemados Tadeo, un bebé de ocho meses que murió horas después, y su madre Elizabeth, quien intenta sobrevivir y se espera en breve la llegada de un médico norteamericano para valorar si es posible su traslado aéreo a un hospital especializado en personas quemadas.Hubo en esa jornada siete personas con quemaduras.El Gobierno estatal insistió que hay siete personas vinculadas a proceso por estos hechos.El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tiene en sus filas a extranjeros con adiestramiento militar y paramilitar, de ahí parte de su poderío, dijo Sandoval.“Tenemos informes, no de ahora, desde hace cinco años, donde hemos señalado a este cartel con la inclusión de gente experta, no solamente de Colombia, sino de otras partes del mundo, gente que ha tenido práctica de guerrilla, e inclusive militar, son los que han venido contratando para capacitar a su gente", manifestó el gobernador de Jalisco.Diversos campamentos se detectaron en municipios como Tala. Al desmantelarlos hubo detenciones de centroamericanos. Se informó que especialmente jóvenes eran atrapados mediante redes sociales ofreciéndoles trabajo como escoltas o agentes de seguridad, pero se les alejaba de su familia y comenzaba el entrenamiento para convertirse en sicarios del grupo criminal.

