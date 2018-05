Devuelven bebé robada a familiares; su madre murió antes de verla

Después de 29 días de haber sido robada en la clínica 26 del IMSS en Acapulco, la pequeña Graciela fue entregada a sus familiares, aunque su madre ya no la pudo ver, pues falleció el lunes pasado."Hasta aquí estoy agradecido, no sabemos cómo pagarles nosotros ese favor, que nosotros nos vamos bien agradecidos de ellos, que la niña la están entregando aquí y bien, todo está normal, todo bien, gracias a Dios que la niña volvió con nosotros, ya que mi hija no va a volver nunca, pero voy a tener un recuerdo de ella”, dijo Ángel Chula Rafaela, abuelo de la bebé.Fue robada el 2 de mayo por una mujer que se hizo pasar por trabajadora social en el IMSS, dos días después fue recuperada por autoridades ministeriales.Hoy, 29 días después es entregada a su padre, abuelos y tíos. Nunca conocerá a su madre, quien después de dar a luz enfermó y finalmente murió la madrugada del pasado lunes."Pues mi hija se llamaba Graciela Chula, y así se va a llamar la niña, Graciela Vázquez Chula se va a llamar”, afirmó el abuelo.-¿Quién se va a quedar con la niña?"Pues creo que su papá, se las dieron a ellos, pero yo digo también la puedo ir a ver como abuelo, como quiera soy su padre de ella también, porque yo mi hija pues, y lo que paso con mi hija ni modo pues, ya no podemos hacer nada”, comentó.En medio de la tragedia que el último mes vivió la familia Vázquez Chula, una nueva vida llegó a sus casas, lo que representa para ellos una esperanza."Pues mire, yo me siento agradeció, satisfecho por el apoyo que las unidades nos han brindado. Mis respetos para ellos, ellos me prometieron que iban a encontrar a mi hija, les doy las gracias”, afirmó José Luis Vázquez Leyva, papá de la niña.Pero la exigencia también es de justicia y que la responsable de haber robado a la niña del hospital sea condenada a prisión con la máxima pena por el delito que cometió.

