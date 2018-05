Minimiza PRI resultados de encuestas

Ciudad de México— El presidente nacional del PRI, René Juárez Cisneros, aseguró que él y su partido trabajan para ganar elecciones y no encuestas.De gira por Nayarit, el guerrerense expresó su respeto a las mediciones que se realizan en el marco del proceso electoral, no obstante, reiteró que el tricolor tiene las suyas y, en ellas, José Antonio Meade se encuentra en el segundo lugar de las preferencias.“Nosotros hacemos mediciones diarias, ¿para qué? Para tomar decisiones, y estamos ya ahorita arriba, vamos a llegar a un segundo lugar consolidado antes del debate y después del debate va a quedar perfectamente claro cómo un hombre como Pepe Meade es el hombre que requiere el país”, indicó.Juárez Cisneros aseguró que las encuestas del tricolor son objetivas porque el partido no tiene ningún interés en autoengañarse.Para el guerrerense, asegurar que la elección ya está definida dado que las encuestas marcan una tendencia a favor de un candidato menosprecia el derecho de los ciudadanos a emitir su voto.“Quien diga que este arroz ya se coció y que ya ganamos está faltándole al respeto a las y los ciudadanos, está pensando que los ciudadanos no somos capaces de decidir, de pensar y de razonar nuestro voto. Nos está diciendo ‘ya no tiene caso, ya no vayas, ya gané’. Eso es menosprecio al pueblo de México, y nosotros rechazamos esas expresiones”, señaló.El líder nacional del PRI dijo que esperarán la encuesta final: la del 1 de julio.“En 173 países, donde hay elecciones como en México, hacen encuestas, y ninguno de esos países evita llegar a la jornada electoral diciendo que el que va en primer lugar ya ganó y, como dicen las encuestas que ya ganó, no hagamos la jornada electoral, en ningún país, es lo mismo aquí, vamos a esperar la encuesta final, que es la que el pueblo va a dar el 1 de julio”, manifestó.El vocero de la campaña de Meade, Javier Lozano, confió en que el voto indeciso y el oculto serán fundamentales para definir los comicios.“Definitivamente, nosotros no coincidimos en estar en tercer lugar como aparece en la encuesta y que haya rebasado 50 puntos López Obrador. Lo que sí interpretamos como algo coincidente con los números que nosotros tenemos con otros ejercicios, vamos a dejarlo así para no poner nombres, es que Anaya sí va a la baja”, afirmó.El senador aseguró que el relanzamiento de la campaña del abanderado de la coalición Todos por México va por buen camino y que hay sectores del electorado que pueden hacer la diferencia el 1 de julio.“Vemos dos fenómenos que se están dando y que van a hacer, en nuestra opinión, la diferencia: el voto indeciso y el voto oculto. El voto oculto se da en la no respuesta, porque son dos cosas diferentes, una cosa es no saber o no ha decidido, los indecisos, pero el otro es el que no quiere contestar”, detalló.Dijo que, de acuerdo con las cifras del tricolor, todo parece indicar que el voto oculto se irá con Meade.“La verdad es que no pecamos de optimistas en exceso, pero sí coincido con el presidente Juárez Cisneros en que vamos a apretar mucho más fuerte estas semanas y yo sí creo que vamos a ganar la elección. Creo que va a ser una carrera de dos, que va a ser López Obrador y va a ser José Antonio Meade, y eso explica el discurso que trae la gente de López Obrador de que este arroz ya se coció y si no se coció es porque nos hicieron trampa”, expresó.