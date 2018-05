Muere mujer de caravana detenida en EU

Tijuana, México– Una hondureña transgénero, integrante de la Caravana Migrante de este año, falleció en custodia del Buró de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).Roxana Hernández, de 33 años, solicitó asilo tras ingresar por el puerto de San Ysidro el pasado 9 de mayo, estuvo en custodia de ICE desde el 13, en San Diego, y el 16 de mayo ingresó al Centro Correccional de Cibola, en Nuevo México, reportó ICE en un comunicado.La dependencia de EU informó que Hernández murió el viernes en el Centro Médico de Lovelace, en Albuquerque, y estableció que se espera una autopsia."El 17 de mayo, Hernández ingresó al Hospital General de Cibola con síntomas de neumonía, deshidratación, y complicaciones asociadas con el VIH. En el día fue trasladada en ambulancia aérea a LMC, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta su fallecimiento"."Personal médico de LMC declaró la causa preliminar del fallecimiento por paro cardíaco", señaló ICE.La dependencia estadounidense detalló que desde el 9 de mayo Hernández estaba bajo un proceso de "expulsión rápida" que el Gobierno de EU utiliza para deportar a las personas que han intentado entrar al País sin documentos apropiados y no pueden ingresar en los siguientes cinco años o más.ICE enlistó las tres ocasiones en las que la joven fue arrestada por ingresar sin documentos a EU, así como otros delitos de los que se le acusó estando ahí.Hernández es la sexta persona que fallece bajo la custodia de ICE desde el 1 de octubre de 2017.Acusa negligencia médicaLa organización Pueblo Sin Fronteras acusó hoy que Hernández murió por una negligencia médica cometida por las autoridades de EU."Roxy murió por negligencia médica por parte de las autoridades de inmigración de los Estados Unidos. En otras palabras, fue asesinada, al igual que Claudia Gómez González fue asesinada por la bala de un agente de la Patrulla Fronteriza hace menos de una semana"."Roxy murió en el País donde había buscado comenzar una nueva vida (EU), murió por ser una mujer transgénero, una migrante que no fue tratada ni con respeto ni con dignidad", añadió el organismo.Pueblo Sin Fronteras solicitó al Gobierno de EU un trato digno y humano a todos los solicitantes de asilo y, sobre todo, a quienes se encuentran en un estado extremo de vulnerabilidad, como Hernández.También solicitó atención médica sensible a las necesidades de personas VIH positivo y personas transgénero con tratamientos hormonales.En un comunicado, la organización pidió el cierre de los centros de detención de migrantes y la abolición del Buró de Inmigración y control de Aduanas.

comentarios

