Llama Fox 'plantita hermosa' a la mariguana

Guanajuato— Especialistas extranjeros y políticos mexicanos coincidieron en la Canna Mexico World Summit que el modelo prohibicionista de la mariguana que vive el país está fallando, ya que solamente ocasiona sangre, muertes y dolor cuando podría ser una oportunidad de generar ingresos y trabajos.Desde el Centro Fox en Guanajuato, el expresidente mexicano Vicente Fox señaló que es urgente “cerrar la brecha y pasar a la vanguardia”“Esa plantita hermosa no es la misma dañina que se transforma y daña, puede salvar y cambiar vidas”, dijo el exmandatario quien agregó que la legalización puede transformar la industria criminal en una industria productiva y convertir a los criminales en empresarios.Por su parte el representante del Gobierno Federal, Julio Sánchez y Tepoz, titular de la Cofepris dijo que vino al evento por orden del secretario de Salud, José Narro Robles.“No vengo solo, porque me van a querer echar montón (…) Narro me pidió estar en el foro para informar. La prohibición ya se eliminó, duró 90 años la prohibición absoluta”, informó, para después decir que desde finales de 2016 y por mandato presidencial el Senado aprobó el uso medicinal de la mariguana.Sánchez y Tepoz comentó que vino al evento para escuchar todas las voces y poder realizar el reglamento, pero al finalizar su plática dijo que ya casi estaba listo.El exlegislador y activista Fernando Belaunzarán calificó el actual modelo mexicano de prohibición y la falta de legislación al respecto como “un tremendo fracaso”.“Muere más gente por combatir las drogas que por consumirlas”, manifestó.Belaunzarán agregó que mientras en Estados Unidos ya se producen ingresos por la legalización, en México la violencia arrecia por la prohibición y reveló que incluso mariguana estadounidense se vende en nuestro país.“Si la frontera de aquí para allá es porosa, de allá para acá son hoyos negros. Mientras allá generan ingresos por la droga, nosotros nos quedamos con los muertos”, sentenció para después acusar que ningún candidato presidencial ha apoyado abiertamente la legalización.

