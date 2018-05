Gasta Karime Macías 400 mil mensuales en Londres

Ciudad de México— Karime Macías, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, y quien es buscada por el presunto desvío de 112 millones de pesos, lleva una vida llena de lujos en Londres, según muestran imágenes reveladas en los últimos días, publica El Universal.Tan sólo en la renta de su departamento en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad y en la colegiatura de sus hijos en un prestigioso colegio, la ex primera dama veracruzana estaría gastando alrededor de 14 mil 950 libras (392 mil 296 pesos) al mes.De acuerdo con videos y fotografías presentados tanto por la Fiscalía General de Veracruz, como por Televisa, Macías vive en el número 10 de la calle Wilbraham en Belgravia, uno de los barrios más costosos de Londres, muy cerca de la residencia de la reina Isabel y de la antigua vivienda de la ex primera ministra británica Margaret Tatcher.Según el sitio especializado en bienes raíces Zoopla, la renta de un departamento en Wilbraham Mansions, donde vive Macías, cuesta alrededor de 8 mil libras al mes (unos 210 mil 407 pesos al tipo de cambio actual).Además, según la investigación presentada por Fiscalía veracruzana, los tres hijos que Karime Macías tuvo con Javier Duarte asisten a Eaton Square School, una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad.Según información de la propia escuela, el derecho de admisión de cada nuevo alumno es de 3 mil libras (78 mil 902 pesos), lo que supondría una inversión inicial de 9 mil libras (236 mil 708 pesos) por los tres niños. La colegiatura es de unas 2 mil 316 libras (60 mil 913 pesos) al mes por alumno, lo que significaría que Macías gasta alrededor de 6 mil 950 libras (182 mil 791 pesos) mensuales de colegiatura por sus tres hijos.El video presentado por el gobierno de Veracruz también señala que la ex primera dama asiste regularme a clases de yoga en un estudio llamado Triyoga, donde la mensualidad del paquete básico de yoga y pilates tiene un costo de 150 libras (3 mil 945 pesos).Además, según la misma investigación, Macías acude a un gimnasio y aunque no se especifica a cuál, la mensualidad básica de los gimnasios de la zona ronda las 75 libras (mil 972 pesos).Por otra parte, el video señala que la ex primera dama de Veracruz también asiste a un ‘gimnasio facial’, donde los precios por cada tratamiento de belleza o masaje van de las 50 a las 225 libras (mil 312 a 5 mil 904 pesos).El reporte del gobierno veracruzano también señala que Macías “asiste algunas tardes a un centro de idiomas” pero no especifica a cuáles ni cuántas clases y a asesoría con una firma especializada en trámites migratorios.Además, las imágenes muestran que Karime constantemente retira efectivo de cajeros automáticos y frecuenta costosas tiendas en Sloane Street, una de las dos zonas comerciales más exclusivas de la ciudad.Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz, asegura que el gasto mensual total de Karime en Londres “es de 60 mil libras, es decir, un millón 620 mil pesos”.

